Puolet pk-yrityksistä kaipaa suoraa julkista tukea koronakriisistä selviämiseen

Kolmannes Kaupan liiton yrityksistä on menettänyt ainakin puolet liikevaihdostaan.

Puolet pienistä tai keskisuurista suomalaisyrityksistä arvioi tarvitsevansa suoraa julkista tukea koronaviruksesta aiheutuneesta taloudellisesta kriisistä selviämiseksi, selviää Suomen Yrittäjien kyselystä.

Kolme neljäsosaa vastaajista kertoo, että koronavirus on aiheuttanut yritykselle ongelmia. Noin 30 prosenttia on kääntynyt tai aikoo kääntyä kriisin vuoksi pankin puoleen. Yritykset ovat tyypillisesti hakeneet pankista lainanlykkäystä, mutta osa on myös hakenut lainaa.

Yrittäjät antavat toistaiseksi Sanna Marinin hallitukselle koronakriisin hoitamisesta kouluarvosanan 7,6. Arvosanan 7 tai suuremman antaa 80 prosenttia vastaajista.

Kyselyn laati Kantar TNS 1.–3. huhtikuuta. Sen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyyn vastasi yli tuhat pienen tai keskisuuren yrityksen edustajaa. Vastaajien joukossa on myös muita kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä.

Myös Kaupan liitto on selvittänyt jäsenyritysten näkymiä koronakriisin taloudellisten vaikutusten keskellä. Runsas kolmannes liiton tekemän kyselyn vastaajista kertoo, että niiden liikevaihdosta on romahtanut puolet tai enemmän.