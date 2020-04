Mika Vackerin paja hiljeni täysin – sitten tuli älynväläys, josta Lidl innostui heti

Mika Vacker työkavereineen keksi ryhtyä valmistamaan akryylisiä pisarasuojuksia esimerkiksi kauppojen kassoille.

Mika Vackerin ensimmäinen koronaviikko oli vaikea. Puhelimet hiljenivät ja sähköpostit lakkasivat tulemasta. Yrityksen kulut juoksivat, mutta tilaukset katkesivat kuin seinään.

– Normaalisti tarjouspyyntöjä tulee viidestä kymmeneen päivässä. Ei tapahtunut yhtään mitään. Se oli ihan kauheaa, hän sanoo.

Vacker ja hänen kaksi työkaveriaan käyttivät aikansa Pietarsaaressa sijaitsevan yrityksensä, SMK Designin toimitilojen siivoamiseen.

Yllä olevalla videolla yrityksen väki asentaa pisarasuojaa tilataksiin.

Firma valmistaa pääasiassa akryylisiä yritysten logoja sisustuskäyttöön konttoreille ja julkisivuihin. Se on valmistanut niitä esimerkiksi peliyhtiö Supercellille, juomatalo Sinebrychoffille ja O’Learys -ravintolaketjulle.

Vackerin mukaan näytti siltä, että koronaviruksen iskettyä kaikki asiakkaat kaikkosivat.

Tästä on nyt neljä viikkoa ja tällä hetkellä Vackerin pajalla on täysi tohina päällä. Jopa vuokratyövoimalle on ollut tarvetta.

Se johtuu siitä, että Vacker sai loistoajatuksen. Mitäs jos hän valmistaisi akryylistä pisarasuojia esimerkiksi kauppojen kassoille?

Mika Vackerin yritys tekee pääasiassa akryylisiä logoja muille yrityksille. Koronakriisin keskellä hän keksi ryhtyä tekemään suojapleksejä kauppojen kasssoille.

– Ei siinä mennyt kuin viisitoista minuuttia, kun ensimmäinen prototyyppi oli valmiina. Laitettiin niistä videoita sosiaaliseen mediaan ja painoin muutaman sähköpostin ulos. Sanoin kuitenkin pojille jo iltapäivällä, että tämä juna meni jo, ollaan varmaan myöhässä.

Jutun päävideolla pisarasuojaa asennetaan taksiin.

Lähellä alkuiltaa Lidliltä tuli kuin tulikin tarjouspyyntö. Seuraavana päivänä sen koko käytännössä tuplaantui kattamaan kaikki Lidlin 186 myymälää.

– Se tuntui siltä, että nyt kerrankin vuosien pitkä uurastus palkitaan. Tämä on meille valtava harppaus eteenpäin ja kun koronatilanne kääntyy, niin meillä on paljon uusia kontakteja.

Vackerin yritys tekee normaalisti esimerkiksi tällaisia logoja.

Seuraavat neljä vuorokautta kuluivat pisarasuojia valmistaessa. Onneksi Vacker oli varannut tarpeeksi materiaalia.

– Piha oli täynnä akryylilevyjä. Ostimme kaiken, mitä maahantuojalta löytyi. Sitä oli ihan hirveä läjä, 2,5 tuhatta neliömetriä.

Nyt akryyli alkaa Vackerin mukaan loppua koko Euroopasta, sillä kysyntä on niin kovaa. Hänellä ei vielä ole pulaa.

Hänen valmistamiaan pisarasuojia on mennyt muun muassa useiden eri ketjujen kaupoille ja viikonloppuna yritys asensi ensimmäisen suojapleksin tilataksiin. Tilauksia on tullut Ruotsista ja Norjasta asti, Vacker kertoo.

– On pitänyt purkaa, sahata ja taivuttaa levyjä. Olkapäät ja sormet ovat hajalla. Kun menee nukkumaan, niin tässä näkee jo melkein untakin akryylilevyistä. Olen sanonut pojille, että nyt paiskitaan töitä kun töitä riittää ja huilataan sitten myöhemmin.

Näistä akryylilevyistä valmistettiin Lidlin kassojen pisarasuojat.

Vacker kertoo kuitenkin tiedostavansa selvästi, että kaikki yritykset eivät ole olleet yhtä onnekkaita. Monen tilalle on suorastaan katastrofaalinen, varsinkin ravintola-alalla.

Hän kannustaa niitä, joilla on mahdollisuus – sekä yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä – ostamaan lahjakortteja ravintoloihin ja tilaamaan ruokaa kotiin ja töihin.

– Säälittää oikein. Minullakin on tuttuja, jotka avasivat tammikuussa ison ravintolan. Aluksi oli ongelmia, jotka saatiin korjattua, mutta nyt iski korona.

Samalla hän kannustaa muita yrittäjiä olemaan antamatta periksi.

– Sisua esiin. Kyllä tämä jollain tavalla selätetään, vaikka hankala tilanne onkin. Täytyy olla avoin kaikille mahdollisille ideoille.