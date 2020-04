Main ContentPlaceholder

Raumalaiskolmikko kuuli hallituksen vakavat uutiset ja pani toimeksi – syntyi harvinainen kriisiajan menestystarina

2 Kundia Burgers & Fries avasi ovensa kesken koronakriisiä. Jarno Rehelmä ja asiakkaalle lähtevät burgerit, taustalla Juha Keskitalo ja Joona Lauronen.

Ravintola-ala on yksi suurista pandemian kärsijöistä. Myynti on vähentynyt dramaattisesti, ja moni on laittanut lapun luukulle – osa lopullisesti.