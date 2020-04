Espanjassa työpaikkoja suljetaan ja työskentelyä rajoitetaan entistä voimakkaammin tiistaista alkaen koronaviruksen hillitsemiseksi. Pienyrittäjät, joille etätyö ei ole mahdollista, kärsivät tilanteesta eniten.

Espanjan suuri koronavirus­tartuntojen määrä sai hallituksen tiukentamaan viikonloppuna toimiaan viruksen leviämisen estämiseksi. Hallitus kielsi tiistaista alkaen lähes kaiken työssä käynnin, ja työkielto jatkuu ainakin 9. huhtikuuta asti. Ainoastaan välttämättömät palvelut, kuten esimerkiksi ruoan­tuotannon ja lääketeollisuuden palvelut, turvataan.

Ruokakaupat ja apteekit pitävät ovensa auki, ja etätyöt jatkuvat aiempaan tapaan. Pakollinen kotikaranteeni jatkuu Espanjassa ainakin 11. huhtikuuta asti.

Monet Espanjan suomalaisyritykset ovat pulassa työrajoitteiden vuoksi. Kiinteistövälitys- ja omaisuuden­hallintapalveluita Espanjan Aurinkorannikolla tarjoavan Marko Levanderin työkalenteri on tyhjä. Normaalisti Levander huolehtii noin 30 suomalaisen kodista Espanjassa asukkaiden ollessa poissa.

– Kun hätätila alkoi maaliskuussa, 90 prosenttia töistä katosi. Kiinteistönvälityshommat loppuivat jo aiemmin. Nyt emme enää pysty tekemään edes kontrollikäyntejä asiakkaidemme asunnoissa, Levander kertoo.

– Tähän asti pienemmillä huoltotöillä pysyi leivän syrjässä kiinni. Uusia remontteja ei enää tule, ja sitä ainoaa remonttia, mikä oli tekeillä, emme pääse tekemään.

Marko Levander pääsi tarkistus- ja huoltokierrokselle asiakkaidensa koteihin vielä sunnuntaina. Tiistaista alkaen huoltotyöt on laitettava jäihin.

”Tilanne on täysi katastrofi”

Espanjalaisyritykset eivät saa irtisanoa henkilökuntaansa koronaviruskriisin vuoksi. Työntekijöille on maksettava palkka, vaikka työnteko ei olisi mahdollista, ja työntekijöiden on korvattava työtunnit poikkeustilan loputtua. Lomautukset ovat mahdollisia.

– Onni on se, että minulla ei ole ollut palkattua henkilökuntaa. Isot yritykset kestävät, mutta useimmat pienyritykset elävät täällä kädestä suuhun, Levander toteaa.

Levander joutuu todennäköisesti lopettamaan yritystoimintansa. Pitkän linjan yrittäjä pohtii kuitenkin jo uusia yritysmahdollisuuksia.

– Kun tilanne aukeaa, etsin uudet sijoittajat ja rakennan uudet systeemit.

Suomeen paluuta yrittäjä ei suunnittele.

– Odotan kuitenkin tilanteen kehittymistä Espanjassa kauhunsekaisin tuntein. Konkurssiaalto tulee olemaan kova.

Marko Levander on varautunut siihen, että joutuu laittamaan yritystoimintansa nippuun ja aloittamaan nollasta. ”Tulevaisuudessakin olen kuitenkin Espanjassa.”

Koronakriisi iskee Espanjassa kovaa matkailualan yrityksiin. Yli 10 vuotta loma-asuntoja turisteille välittänyt Levander kertoo, että lomavuokraus on nyt kiellettyä.

– Jos minulta tulisi joku nyt kysymään asuntoa, en saisi vuokrata mitään. Käytännössä jos joku suomalainen on kadulla, autan tietenkin.

Aurinkorannikon kesäturismisesonki tulee todennäköisesti olemaan koronakriisin vuoksi hiljainen. Myös syksyn tilanne on epävarma.

– Tilanne on turismin parissa työskenteleville yrittäjille täysi katastrofi. En nyt huolehtisi siitä, miten toiminta saadaan tulevaisuudessa käyntiin, vaan siitä, miten yrittäjät saavat kuukauden päästä ruokaa.

”Töitä yötä päivää”

Aurinkorannikolla ja Costa Blancan Torreviejassa työskentelevä monitoimiyrittäjä Maya Kallio tarjoaa Espanjassa vakuutuspalveluita sekä puhelin- ja nettiliittymiä. Lisäksi hän pyörittää Fuengirolassa ja Torreviejassa suomalaistuotteiden kauppaa.

Kallio työllistää täyspäiväisesti kolme työntekijää, jotka hän joutui lomauttamaan. Lisäksi hänen palveluksessaan työskentelee itsenäisiä ammatinharjoittajia.

– Teen itse monen ihmisen työt. Teen nyt saman verran töitä kuin toiminnan alussa 2010, yötä päivää, kertoo Kallio Torreviejasta.

Maya Kallion 12-vuotias Nea-tytär auttaa äitiään usein ruokakaupassa, mutta nyt hän on muiden Espanjassa asuvien tapaan tiukassa kotikaranteenissa. Koulutyöt hän tekee kotoa käsin.

Ruoka­kauppa­palveluita Kallio tarjoaa toistaiseksi kotiin­kuljetuksina ja kioski­muodossa. Asiakkaita ei siis oteta sisälle myymälöihin.

– Koteihin toimitamme ruokaa ainakin toistaiseksi. Tilatut ruuat jätämme ovelle, Kallio kertoo.

Netti- ja puhelin­palveluille olisi Kallion mukaan karanteeni­aikoina kova kysyntä. Kallio tarjoaa palvelut pääasiassa etänä, mutta kaikki teknikot eivät enää pääse tekemään töitään.

– Kaikki ovat nyt etä­töissä, mutta monilla ei ole tarvittavia netti­yhteyksiä. Kuriiripalveluna voin tiettyjä tuotteita onneksi toimittaa.

Kallio uskoo, että suomalaisyrittäjät voi pelastaa nyt luovuus. On mietittävä, mille palveluille on nyt tarvetta.

– Minut on keitetty niin monessa liemessä, että kyllä tästä selvitään. Iso isku tämä on joka tapauksessa, Kallio kuvailee.

– Alani on melko mahtava, sillä kaikki tarvitsevat ruokaa, nettiä ja puhelinpalveluita.

Koronakriisi on hitsannut Espanjan suomalaisyhteisöä yhteen, mutta Kallio pelkää kriisin kauaskantoisia vaikutuksia.

– Toivon, että matkustamisen pelko lievittyy kesän aikana ja että talviasukkaina olleet suomalaiset syksyllä palaavat.

Maya Kallio on joutunut pistämään koronakriisiaikaan kaiken luovuutensa peliin yritystoiminnan jatkamiseksi. Hänen ruokakauppansa Torreviejassa ja Fuengirolassa toimivat kioskiperiaatteella, ja toistaiseksi kaupat tarjoavat ruokaa myös kotiinkuljetuksella.

”Nilkutamme tämän ajan yli”

Aurinkorannikon tuntumassa, Alhaurín el Grandessa asuva yrittäjäpariskunta Aila ja Pekka Rosholm on varautunut raskaisiin aikoihin.

Hääsuunnittelijana työskentelevä Aila Rosholm on sairauslomalla murtuneen käden vuoksi, ja nyt myös kesälle suunnitellut häät on siirretty syksyyn. Rakennus- ja remonttialan yrittäjä Pekka Rosholm on erikoistunut saunanrakennukseen, mutta tiistaista alkaen hän ei pääse asiakkaidensa luo.

Rosholmien onni on, että he viettävät korikaranteenia maalla. Isolla pihalla mahtuisi rakentamaan saunoja, mutta rakennusmateriaalien toimitukset tökkivät.

– Jo viimeiset kaksi viikkoa tava­raa on saanut rauta­kaupoista huonosti. Nyt kun sääntöjä on tiuken­nettu, töihin ei saa mennä lainkaan. Olisi kallista mennä kokeilemaan, minkä­laisen sakon saisi, Pekka Rosholm kertoo.

Rosholm voisi tehdä saunojen valmistelutöitä kotona, mutta materiaaleista on pulaa.

– Näillä rahoilla, mitä meillä nyt on, on elettävä ainakin kaksi viikkoa. On täysin mahdollista, että työkieltoa tulee vielä lisää, Aila Rosholm sanoo.

Pekka Rosholm aikoo toistaiseksi keskeyttää yritystoiminnan ja jatkaa töitä, kun rajoitukset on purettu.

– Yksinyrittäjille, jotka jäävät ilman töitä, on luvattu tukea. Kun maassa on miljoonia toiminimiyrittäjiä, on eri asia, milloin tukirahat saadaan, Aila Rosholm miettii.

Rosholmien mukaan Aurinkorannikon suomalaiset noudattavat hallituksen määräämiä rajoituksia tarkkaan. Pariskunta kokee olevansa turvassa maalaiskodissaan.

– Me nilkutamme tämän ajan yli. Asumme vuokralla, mutta vuokraisäntä on tullut vuosien varrella ystäväksi. Jos vuokran kanssa tulee ongelmia, teemme talon kunnostustöitä ja sillä hyvitämme vuokraa, Aila kertoo.

Rosholmeilta kysytään usein, palaavatko he koronakriisin vuoksi Suomeen. ”Olemme asuneet täällä 11 vuotta, joten koti täällä. Olemme paremmassa turvassa täällä kuin olisimme lentokoneessa matkalla Suomeen. Kun tilanne normalisoittu, kummankin hommat jatkuvat.”