2 000 euron kädenojennus valtiolta yksinyrittäjälle – ”Kiva ja jalo ele, mutta...”

Yksinyrittäjät voivat hakea nyt myös tukea, mutta mihin se riittää?

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi tiistaina lisätietoa yksinyrittäjille suunnatusta tuesta. Kertaluonteisen tuen suuruus on 2 000 euroa, ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea haetaan siitä kunnasta, jossa yritys sijaitsee. Avustuksen ehtona on heikentynyt taloudellinen tilanne koronaviruksen takia vuoden alusta lukien. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Kunta tiedottaa, kun tuki avautuu. Ministeriö laatii kunnille tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet ja valmiin hakulomakepohjan.

Tukea voi hakea vain yksin toimiva päätoiminen yrittäjä, myös freelancer, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Usean yrittäjän yritykset kuuluvat ely-keskusten palveluiden piiriin. Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut talousvaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.–31.8. aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30. syyskuuta asti.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa, mutta tuki otetaan huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

Mihin tukisumma riittää?

Tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä sadasta miljoonasta eurosta.

Tilastokeskuksen mukaan yksinyrittäjiä oli 187 000 viime vuonna. Heistä valtaosa toimii palvelualoilla, joihin koronakriisi on iskenyt pahimmin. Kahden tuhannen euron tukipotti riittää siten 50 000 yksinyrittäjälle eli vajaalle kolmasosalle.

Jos yksinyrittäjistä esimerkiksi puolet hakisi tukea, siitä riittäisi 1 070 euroa kullekin.

Marttiset: Ei käytännön merkitystä

Antti ja Mia Marttinen perustivat oman fysioterapiapalveluiden yrityksen Movement Fysioksen Vantaan Tikkurilaan vasta pari vuotta sitten.

– Onhan tuo kaksi tuhatta euroa kiva ja jalo ele, mutta mitään käytännön merkitystähän sillä ei ole, Antti Marttinen sanoo.

– Jos meillä esimerkiksi on 200 neliön liiketila pääkaupunkiseudulla, niin jokainen voi miettiä, mitä se 2 000 euroa merkitsee.

Marttiset todennäköisesti ovat myös sellaisia väliin putoavia yrittäjiä, jotka eivät saa edes hakea tukea, vaikka koronavirus on vienyt asiakkaat siten, että yritys työllistää käytännössä nyt vain yhden ihmisen kokoaikaisesti.

Yritystä pyörittää kuitenkin kaksi ihmistä, ja aiemmin heillä työskenteli yksi ammatinharjoittaja.

Ely-keskusten, Business Finlandin ja Finnveran tukimuodot ovat hakuprosesseiltaan uutta tukea työläämpiä.

– Näissä tukimuodoista on vaikea ottaa selvää siitä, mitä tavallisen ruohonjuuritekijän kannattaa hakea ja mitä voi saada. Finnveran lainatakauksen osalta katsomme tilanteen vielä myöhemmin. Se, että lainarahalla pyrimme tekohengittämään yrityksen eloon hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa, pitää miettiä aikanaan hyvin tarkkaan.

– Tuntuu niin helkutin epäreilulta, kun olemme vasta 2,5 vuotta vanha yritys. Saimme tämän hirmu hyvin jaloilleen. Velkaa ei ole juuri ollenkaan, ja molemmat tilikaudet olivat voitollisia. Kaatuko tämä nyt tähän.

– Reilu kaksi kolmasosaa on kadonnut asiakasvirrasta, ja se tyrehtyy kaiken aikaa. Uusia ei ole tullut käytännössä ollenkaan 16. maaliskuuta jälkeen.

Marttinen sanoo vieroksuvansa lähtökohtaisesti ajatusta, että yritys ajautuisi yhteiskunnan turvaverkkoon, kun on koko aina tottunut tulemaan toimeen omalla työllään. Jotain pitää keksiä itse, että vaikea kuukaudet selätetään, Marttiset katsovat. He ovat miettineet kaikkia mahdollisia korvaavia töitä.

Hän kehuu kuitenkin omaa vuokranantajaansa.

– Meillä on aivan mahtavan kultainen vuokranantaja. Se on pieni perheyritys ja tullut vastaan 50 prosenttia. On selvää, että joudumme olemaan yhteydessä siihen nyt, kun tuli tieto, että rajoitukset jatkuvat vielä 13. toukokuuta asti.