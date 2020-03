Minnan, 39, bisnes romahti päivässä – yksi nopea liike pelasti koko yrityksen

Kampaamoalan yritystä Tanskan Aalborgissa pyörittävä Minna Trontveit Jensen ei jäänyt pyörittelemään peukaloitaan, vaikka koronapandemia veti hetkeksi liikevaihdon nollaan.

Suomalainen Minna Trontveit Jensen, 39, pyörittää yhdessä aviomiehensä Thomasin kanssa kampaamoalan maahantuontiyritystä Tanskassa.

Trontveit-niminen perheyritys toimii Pohjois-Jyllannissa sijaitsevan Aalborgin liepeillä.

Kun kampaamot sulkivat Tanskassa maan viranomaismääräysten mukaan viikolla 12 ovensa koronaviruksen leviämisen estämiseksi, yrityksen liikevaihto putosi nollaan.

Yhdessä päivässä.

Oli toimittava nopeasti.

– Mietimme, mikä olisi sellainen tuote, jota ihmiset tarvitsevat koronaepidemian keskellä, Minna Trontveit Jensen kertoo.

Sampoo vaihtui käsidesiin

Yrittäjäpari otti yhteyttä kemisteihin, jotka ovat kehittäneet myös Trontveitin oman tuotelinjan tuotteita.

Nopeasti ilmeni, että käsidesi ja desinfiointisuihke ovat tuotteita, joita tarvitsevat paitsi sairaalat, myös yksityishenkilöt sekä jo olemassa oleva yrityksen asiakaskunta, kampaamot.

– Teimme nopean suunnanmuutoksen liiketoiminnassa, ja aloimme itse tuottaa käsidesiä ja desinfiointisuihketta omassa tehtaassamme shampoon sijaan, Minna Trontveit Jensen kertoo.

Minna Trontveit Jensen leikkelee etikettejä perheyrityksen tuottamiin desinfiointiainepulloihin.

Kymmenessä päivässä tuotteita oli myyty noin 30 000 kappaletta.

– Tahti kiihtyy vielä. Uskon, että tämä pelastaa yrityksemme ja työntekijämme, Minna Trontveit Jensen sanoo.

Yrityksessä työskentelee perheenjäsenten lisäksi myyntiedustajia. Heillekin riittää töitä sopeutetussa toimintaympäristössä.

– He kontaktoivat aktiivisesti mahdollisia asiakkaita, esimerkiksi sairaaloita, joilla on huutava pula näistä tuotteista. Tanskassa tilanne on se, että sairaaloissa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tarvikkeita, Minna kertoo.

Desinfiointituotteisiin tarvittavat raaka-aineet tulevat Tanskaan muualta. Tuotteet valmistaa ja sekoittaa yhtiön palkkaama kemisti, ja ne tuodaan tankeissa Trontveitin pienelle tehtaalle.

Siellä tuotteet, aiemmin sampoot, nyt desinfiointiaineet, pullotetaan, niihin laitetaan etiketit ja ne pakataan kuljetettavaksi eteenpäin asiakkaille.

Desinfiointiaineet valmistetaan muualla, mutta pullotetaan ja pakataan kuljetettavaksi asiakkaille Trontveitin pienellä tehtaalla.

Kymmenen vuotta yrittäjänä on opettanut selviytymään kriiseissä

Minna Trontveit Jensen muutti Tanskaan vuonna 2010 tulevan miehensä Thomasin tavattuaan. Kaksikko perusti kampaamoalan maahantuontiyrityksen saman vuoden lopulla.

Yritys kohtasi ensimmäisen finanssikriisinsä vielä perustamisvuonnaan. Oli lama. Siitäkin selvittiin: kulut rutistettiin minimiin.

– Laskin, että elimme silloin ilman tuloja noin yhdeksän kuukautta. Myimme pois kaiken mahdollisen, jotta saimme perheen ruokittua, Minna kertoo.

Neljä tärkeää neuvoa yrittäjälle

Minna Trontveit Jensen haluaa kannustaa suomalaisia yrittäjiä vaikean tilanteen keskellä.

– Tärkein neuvoni on: älä lamaannu. Kokeile ajatella asioita ikään kuin boksin ulkopuolelta, uudesta näkökulmasta.

Hän toivoo, että myös suomalaiset yritykset ja julkisen sektorin toimijat, joilla on akuutti tarve desinfiointituotteille, ottaisivat yhteyttä yritykseen.

Trontveit-niminen perheyritys teki nopean suunnanmuutoksen liiketoiminnassa ja alkoi itse tuottaa käsidesiä ja desinfiointisuihketta shampoon sijaan.

Kuluttajille Trontveitin tuotteita myyvät jälleenmyyjät, joita on Suomessakin.

– Autamme, minkä voimme.

Toinen tärkeä asia on selvittää jo olemassa olevat kontaktit.

– Kartoita, keitä jo tunnet. Ota rohkeasti yhteyttä mahdollisiin uusiin asiakkaisiin. Soita, älä lähetä sähköpostia, näinä päivinä se hukkuu massaan.

Minna Trontveit Jensen kehottaa lisäksi yrittäjiä laatimaan selviytymissuunnitelma tulevia viikkoja varten.

– Lumipalloefekti vaikuttaa kaikkiin aloihin.

Yrittäjän mukaan tärkein neuvo on kuitenkin se, että jokainen noudattaa osaltaan viranomaisten ohjeita.

– Siitä ei ole kahta sanaa. Pysy kotona, jos se on viranomaisen määräys, hän painottaa.