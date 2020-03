Suomalaisravintoloitsija ehti pitää ”mielettömät” avajaiset Oslossa – ”Sitten tuli se synkkä torstaipäivä”

Norjaan laajentuneen sushiravintolaketjun omistaja toivoo, että ravintoloiden sulkeminen katkaisee vuokravelkojen kasvamisen alalla.

Kevät on ollut hurjaa vuoristorataa Sushibar+Wine-ketjua pyörittäville yrittäjille Matti Sarkkiselle ja Anders Westerholmille.

We Are Group -konsernin perustajakaksikko ehti hankkia Oslosta kaksi vuokratilaa uusille Sushibar+Wine-ravintoloille. Sarkkinen oli muuttanut kihlattunsa kanssa Osloon seitsemän viikkoa sitten.

Tarkoitus oli jäädä sinne puoleksi vuodeksi hoitamaan molempien uusien paikkojen toiminnan käynnistäminen.

Ensimmäinen ravintola aukesi 2. maaliskuuta. Oslolaiset kiinnostuivat hyvin uudesta suomalaisesta sushiravintolasta, ja ensimmäiset päivät näyttivät lupaavalta.

– Olimme auki kaksi viikkoa, ja ehdimme pitää mielettömät avajaisjuhlat, Sarkkinen kertoo.

Norja kulkee koronatartuntojen osalta noin viikkoa Suomen edellä. Pian yli 50 hengen kokoontumiset kiellettiin, koulut sulkeutuivat. Pöytävaraukset romahtivat päivä päivältä, kunnes tuli päivä, jolloin kalenteri näytti nollaa.

– Sitten tuli se synkkä torstaipäivä (Suomen rajojen sulkeutuminen). Päätimme, että nyt on päästävä äkkiä Suomeen.

– Pakkasimme tavarat parissa päivässä. Siinä vaiheessa puoliso oli jo melkein kahdeksannella kuulla raskaana, ja Suomeen paluu tuntui tärkeältä. Oli aika show saada lentoliput ja siirrettyä tavarat ja perhe. Mukana oli vielä kaksi kissaa.

Lähtöpäivien hässäkän keskellä Sarkkinen ja Westerholm joutuivat lähettämään yt-neuvottelukutsun henkilöstölle Suomessa.

Nyt Oslon ravintola pyörii take away -palveluna. Ruokaa myydään Woltin ja Foodoran kautta, ja annoksia voi hakea myös ravintolasta.

Sinnittelyä

We Are Group omistaa Sushibar+Wine-ravintoloiden lisäksi Bar Cón -tapasbaarit, Story-ravintolat sekä Vin-Vin-viinibaarin.

Yritys on päättänyt mennä kriisin läpi mahdollisimman ”leveästi toimien”. Käytännössä tällä hetkellä kaikki toiminta keskitetään ruoan ulosmyyntiin eri kanavia pitkin. Sushibar+Wine tekee Helsingissä ruokaa kahdessa yksikössä ja Story ja Bar Cón yhteisessä keittiössä.

Perjantaina yritys alkoi pyörittää lisäksi omaa kotiinkuljetuspalvelua nimeltä We Are Group Dinner Delivery. Asiakkaat voivat tilata ristiin ravintoloiden suosikkiannoksia. Kuljettajat ovat yrityksen omaa väkeä, kokkeja ja tarjoilijoita. Ravintolat työllistävät tällä hetkellä parikymmentä henkeä aiemmasta 160 hengestä.

Tällä viikolla alkavat Story-ravintoloiden toimitukset kolmeen K-marketiin.

Sarkkinen kiittelee sitä, että hallitus päätyi sulkemaan ravintolat.

– Kannatan selkeyttä tilanteessa ja selviä toimenpiteitä, joilla saadaan kontrolloitua koronan leviämistä.

Vuokriin toivotaan apua korkeammalta taholta

We Are Group -konsernilla kuten muillakin yrityksillä on keskeytysvakuutus.

Ravintolat tuskin tulevat saamaan korvauksia ottamiensa keskeytysvakuutusten tai epidemiavakuutusten kautta. Sarkkinen kertoo, että epidemiavakuutuksia yksityisillä ravintoloilla ei edes lähtökohtaisesti ole, se kun on pääasiassa tarkoitettu elintarvikkeita valmistavan teollisuuden vakuutukseksi.

– Asiasta on ollut alalla paljon spekulaatiota, mutta meille tilanne on ollut koko ajan selvä. Vakuutusehtomme eivät vallitsevan tulkinnan mukaan kata menetettyjä myyntejä.

– Vuokrat ovat isoin päänvaiva, ja niihin toivoisi apua korkeammalta taholta. On moraalisesti oikein, että koko ketju vuokranantajasta, yrittäjään ja tavarantoimittajaan mukautuu kriisitilanteeseen ja yhdessä taistellaan kriisin läpi. Helsingin kaupungin päätös myöntää kolme kuukautta vuokravapaata on suoraselkäinen.

Norjassa tilanne on Sarkkisen mukaan erilainen, sillä iso osa liiketiloista on yksityisten yritysten, ei isojen kiinteistörahastojen hallussa. Vuokranantajien kanssa on usein helpompi sopia asioista. Oslon toisen Sushibar+Wine-ravintolan avaaminen on nyt yhteisymmärryksessä siirretty elokuulle.