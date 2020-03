Korona rusikoi hetkessä Tommin koko bisneksen: ensin menivät asiakkaat, sitten kaupunki purki vuokrasopimuksen

Äänekoskelaisen rakennus- ja remontointiyritys on erikoistunut Helsingissä yli 100-vuotiaisiin kerrostaloasuntoihin.

Keski-Suomessa ja Helsingissä vaikuttava monialayrittäjä pitää hallituksen 15 miljardin koronapakettia yrittäjien kannalta surkeana.

Alkuvuodesta 2020 puhalsivat Äänekoskella asuvan monialayrittäjä Tommi Lunttilan liiketoiminnassa optimismin myötätuulet.

Yli 100-vuotiaiden kerrostaloasuntojen remontointiin ja hallinnointiin erikoistunut rakennusyritys oli löytänyt jalansijaa Helsingin ydinkeskustassa, ja Lunttila tiedusteli yritysneuvonnasta ohjeita värvätäkseen lisää työntekijöitä.

– Otin lisää velkaa, ja laajensin toimintaani. Kaikki tuntui lupaavalta, Lunttila kertoo.

Tuulensuunta kääntyi 17. maaliskuuta, kun valmiuslaki aktivoitiin eduskunnan käsittelyn jälkeen valtioneuvostossa. Kiinan Wuhanista Eurooppaan hiipineen koronaviruksen vaikutukset rojahtivat salamannopeasti yrittäjän niskaan.

Asiakkaat hävisivät, kaupunki purki vuokrasopimuksen

Lunttila oli sopinut Helsingissä täydestä huoneistoremontista vanhassa kerrostaloasunnossa Tehtaankadulla. Poikkeustilan säikäyttämä asiakas ilmoitti kuitenkin päättäneensä evätä perheen ulkopuolisilta sisäänpääsyn asuntoon epidemian ajaksi. Remontointisuunnitelmat lykkääntyivät hamaan tulevaisuuteen.

Toinen vastoinkäyminen sattui Liisankadulla, jolla sijaitsevan kattohuoneiston Lunttilan yritys oli täydellisesti remontoinut.

Materiaalivalinnoissa Lunttila oli varjellut tunnollisesti vuosisadan takaisen ajan henkeä. Ostaja löytyi arvokotia etsivästä pariskunnasta, joka tarjoutui maksamaan kahden vuoden projektista asianmukaisen hinnan.

Kuoliniskuksi kaupanteolle koitui lopulta huono onni, sillä pariskunnan työpaikat sijoittuivat ravintola- ja matkailualalle.

– He varasivat pankista ajan kaupantekoon. Pankki ilmoitti, ettei lainaa voida tämänhetkisissä olosuhteissa myöntää. Korona-aikana molempien alojen tulevaisuus oli heidän mukaansa niin vaikeasti ennustettavissa, että kaupat jäivät tekemättä.

Lunttila joutui kertomaan työntekijöilleen rakennus- ja remontointiprojektien väliaikaisesta päättymisestä Helsingissä. Huonoja uutisia oli luvassa myös Äänekoskella, jossa kaupunki purki vuokrasopimuksensa Lunttilan omistamaan kiinteistöön.

300 neliön liiketilat jäivät tyhjilleen, kun kaupunki ei voinut poikkeustilan puitteissa järjestää niissä kuntouttavaa työntoimintaa.

Kuultuaan keskiviikkona Uudenmaan eristämisestä Lunttila hurautti vapaa-ajan autollaan Äänekoskelta pääkaupunkiin noutaakseen yrityksen auton, työkalut ja peräkärryn työnäkymien kannalta lupaavampaan Keski-Suomeen.

”Täysi hanskat päin yrittäjän naamaa”

Lunttila kertoo ymmärtävänsä, ettei yhtäkkisesti surkastuneeseen yrityselämään löydy yhtä syyllistä. Tilannetta mies pitää kuitenkin isossa kuvassa hälyttävänä.

– Tämä tuli niin nopeasti, eivätkä yritykset kerenneet reagoida ollenkaan. Usein laman edessä pystytään jollain tavalla reagoimaan, säästämään pahan päivän varalle, tai välttämään riski-investointeja. Nyt kaikki tapahtui viikossa, ja asiakkaat katosivat yhtäkkiä.

Lunttila kertoo osallistuneensa koronatalkoisiin muun muassa myöntämällä vuokralaisilleen väliaikaisia helpotuksia.

– Haluaisin pitää heidät vuokralaisinani myös tulevaisuudessa. Mutta on huomioitava sekin, että tässä on koetuksella myös minun elinkeinotoimintani, joka alkaa mennä helposti miinuksen puolelle. On maksettava yhtiövastikkeet ja muut kulut.

Valtioneuvoston julkistaman 15 miljardin koronapaketin sisältö on Lunttilan mukaan köykäinen kädenojennus talousahdinkoon joutuneiden yrittäjien suuntaan.

– Tarjottiin pelkkää lisälainaa ja kalliilla korolla. Se oli täysi hanskat päin yrittäjän naamaa. Muutenkin tässä ollaan korvia myöten veloissa, ja lääkkeeksi tarjotaan lisää velkaa. Kyllä nyt tuntuu, että tässä otetaan kaikki yrittäjän selkänahasta, Lunttila sanoo.

Yritystoimintansa lisäksi Lunttila on toiminut Äänekosken kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä kokoomuksen listoilta sekä MTK ry:n valtuuskunnan puheenjohtajana.