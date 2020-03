”Yhden pidin vielä töissä, jos ajoja sattuisi olemaan” – 10 yrittäjää kertoo, kuinka korona tuli ja muutti elämän

Yrittäjät odottavat selkeitä ohjeita, mitä elinkeinotoimintaa saa harjoittaa.

Koronapandemian ketjureaktio halvaannuttaa suomalaista elinkeinoelämää. Viikonloppuna Taloussanomat kertoi 10 yrittäjätarinaa muun muassa palvelualalla.

Nyt puhuvat yrittäjät muun muassa kuljetus- ja konepajayhtiöstä, leipomosta ja kalustevalmistajalta. Yksi kuvaa tilaa ”lamaantuneeksi”, toinen haluaa etsiä ”valkoisia joutsenia”.

1. Jaakko Kuivalainen, taksiyrittäjä, Ilomantsi

– Täällä syrjäseuduilla koululaisajot ovat taksiliikenteelle elinehto. Minulla oli kolme autoa ja kolme miestä ihan niitä varten. Nyt on kiireet ohi, kun koulukyydit loppuivat.

– Leipäähän se tekisi yrittäjänkin mieli syödä. Se tässä on hyvä asia, ettei yrityksellä ole senttiäkään velkaa. Yhden vieraan pidin vielä töissä varalta, jos ajoja sattuisi olemaan. Yksi miehistä jäi kesälomalle ja koeajalla olleen työt loppuivat. Ei tällaista osannut kukaan kuvitella. Tämä on kuskien kannaltakin ikävä tilanne, kun ei täällä niitä työpaikkoja ole.

– Sitä vain pitää tulla vähemmällä toimeen. Kela-sopimusta minulla ei ole ollutkaan. Postia me vielä ajetaan ja kuljetaan sote-asiakkaiden ruokia. Niistäkin on kyllä kuulunut, että ne otettaisiin takseilta pois.

2. Rainer Rontti, Ruka Charter, Kuusamo

– Viime torstaina alkoivat ajojen peruutukset. Jokainen puhelinsoitto ja sähköposti oli jo sovittujen ajojen peruutuksia. Nyt on koko kevään osalta kaikki tilausajot peruttu. Tällä viikolla keskiviikkona loppui vielä koululaisajot, linja-autoyrittäjä Rainer Rontti sanoo.

– Työväki on nyt lomautettu. Meillä on kaksi autoa ajossa, joista toista ajan minä ja palveluliikenteessä on toinen auto. Muu kalusto on laitettu seisomaan ja saimme niiden osalta edes vakuutusmaksut pysäytettyä, liikennöitsijä kertoo varautumisesta.

– Meidän yhtiö on sillä tavalla taloudellisesti vakavarainen, ettei tässä akuuttia hätää ole. Mutta kyllä tällä pitkät vaikutukset matkailupuolella tulee olemaan. Talvisesonki oli tähän saakka hyvä, mutta kyllä tämä jälkensä jättää. Ei tällaista osannut edes kuvitella.

3. Merja Korkalainen, M-Erikoiskaluste, Siilinjärvi

– Meillä tehdään töitä normaaliin tapaan ja meidän tilauskirja on kunnossa, mutta varmuuden vuoksi olemme antaneet henkilöstölle lomautusvaroituksen. Lomautusvaroitus on annettu varmuuden vuoksi, sillä pelkona on, että asiakkaat siirtävät jo tilattuja projekteja koronan takia.

Merja Korkalainen joutui antamaan lomautusvaroituksen varmuuden vuoksi.

– Toivomme hartaasti, että julkinen sektori pitää työmaat auki ja pyritään siltä elämään normaalisti. Jos isoja rakennustyömaita pysäytetään tai siirretään, niin se säteilee pienempiin yrityksiin välittömästi.

– Toivottavasti tässä tilanteessa ei toistu vuoden 1992 tapahtumat, siihen Suomella ei ole varaa.

4. Hannu Voutilainen, Heinosen Leipomo, Joensuu

– Meidän viiden lounaskahvilan myynti on puolittunut. Toiminta pysähtyi viime perjantaina kuin seinään. Leipomonkin osalta lasku on 10–20 prosenttia ja kasvaa koko ajan. Pyrimme pitämään kaikki lounaspaikat auki, mutta joudumme myös lomauttamaan väkeä.

Hannu Voutilainen (oikealla) yhtiökumppaninsa Petri Halosen kanssa leipomomyymälässä. Asiakkaille on tarjolla käsidesiautomaatteja.

– Hallituksen taholta toivon enemmän selkeitä pelisääntöjä. On keskitetty terveydenhuoltoon, mikä on toki tärkeää, mutta ei ole huomioitu elinkeinoelämän ongelmia. Nyt tulee vain suosituksia suositusten perään ja ne jättävät ihmisille liikaa tulkinnanvaraa. Ja se näkyy sitten lounasravintoloissa.

– Tämmöisenä aikana olisi toivonut, että vallassa on hallitus, joka olisi pystynyt tekemään selvempiä päätöksiä ja osoittanut siten johtajuutta.

5. Mikko Kinnunen, Tasowheel Systems, Tampere

Tamperelaisessa konepajayhtiössä Tasowheel Systemsissä työvoiman saatavuus on hieman hankaloitunut, kun osa työntekijöistä on joutunut jäämään kotiin lasten kanssa tai karanteeniin ulkomaanmatkojen vuoksi.

Toimittajilta ei toistaiseksi ole tullut tietoa merkittävistä toimitusvaikeuksista, vaikkakin pieniä häiriöitä näkyy. Perheyhtiössä arvioidaan, että jos pandemia pitkittyy, kaupankäynti vähenee merkittävästi. Epävarmuus lykkää investointeja.

Tasowheel Systemsillä on tuotantoa Tampereella ja Tikkakoskella. Lomautuksia tai säästötoimia ei yhtiön ole tarvinnut ainakaan vielä tehdä.

Onneksi sukanvarressakin on rahaa, joten heti ei kassa tyhjene.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Mikko Kinnunen toivoo nykytilanteessa kahta asiaa, synkkien tietojen rinnalle myös myönteistä uutisointia sekä reiluja päätöksiä ja selviä joustoja työpaikoille.

– On tärkeää, että esimerkiksi lomautusten avulla voidaan tarvittaessa tekohengittää ongelma-ajan yli.

6. Tero Hietaniemi, Jetta-Talo, Perho

– Meillä on tällä hetkellä vahva noin puolen vuoden tilauskanta, joten tämä ongelma ei iske vasten kasvoja samalla tavalla kuin vaikka palvelualalla. Tehdastyö ja toimitukset rullaavat toistaiseksi normaalisti.

Tarvittavat komponentit olemme saaneet talojen tekemiseen, Jetta-Talon toimitusjohtaja Tero Hietaniemi kertoo.

Messuilla korona on näkynyt. Kevään messuja on peruttu, ja omien talonäytösten pitämien on toistaiseksi keskeytetty. Asiakkailla näkyy epävarmuutta, ja päätöksiä lykätään. Osa jää odottelemaan. Jos omasta tyllisyystilanteesta on huolia, isot hankinnat kyllä siirtyvät.

Oman kodin hankinta ei ole hetken mielijohde vaan asioita valmistellaan joskus jopa vuosia, huomauttaa Jetta-Talon toimitusjohtaja Tero Hietaniemi.

– Lähiviikot näyttävät, mutta olemme me uusia tarjouspyyntöjä ja talokauppoja tälläkin viikolla tehneet.

Ihmiset ajattelevat, että elämää on Koronan jälkeenkin.

–Valoa pitää etsiä tunnelin päässä. Esko Aho puhui mustista joutsenista, mutta kyllä me yrittäjäkollegoiden kanssa olemme keskusteluissa halunneet etsiä valkoisiakin joutsenia taivaanrannassa.

7. Tuomo Jäärni, Jäärni Metalli, Kemi

– Olemme aloittaneet toimintamme 90-luvun alussa ja kokeneet monenlaisia ailahteluita taloudessa ja markkinoilla. Koko elinkaaremme ajan olemme noudattaneet ajatusta, että on kyettävä muutoksiin nopeastikin. Toiminta ei saa keskittyä pelkästään pariin isoon asiakkaaseen, metallipajan yrittäjä sanoo.

– Osalle yrityksiä ei toimenpiteet varmasti ole riittäviä. Nopeita reaktioita tarvitaan ja samalla tarkkaavaisuutta, että tuet kohdistuvat varmasti elinkelpoisille yrityksille. Tukea saavan yrityksen toiminta on ollut järkevällä pohjalla ennen tätä poikkeustilaakin.

– Kaipaan valtiolta enemmän päätöksenteko nopeutta, työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä ja yrityksiltä omatoimisuutta sekä kekseliäisyyttä tilanteesta selviämiseen. Ei saa pelkästään odottaa poteroissa mahdollisesti tulevia tukia. Yritysten välinen yhteistyö, jopa kilpailijoiden kanssa, on yksi avain selviämiseen.

8. Ollis Leppänen, Intotalo, Kajaani

– Nyt on tärkeintä saada kassavirta eri yrityksissä hallintaa. Monilla yrityksillä kassa on todella ohut. Sillä voidaan juuri seuraava kuukausi selvitä. Ennakkoverot kannattaa käydä verottajan sivuilla muuttamassa tämän hetkisten tulojen mukaisesti. Joissain tapauksissa voi saada jopa takaisin alkuvuodesta maksettuja veroja, Ollis Leppänen sanoo.

Leppäsen perustama Intotalo toimii valtakunnallisesti yritysjohdon valmennusten, koulutusten ja konsultoinnin parissa. Yrityksen on ollut helppo siirtää valmennukset ja koulutukset verkkoon. Myös henkilökunta tekee paljon etätyötä.

Viime päivien koulutuksissa viesti kentältä on selkeä. Yrittäjät kaipaavat tukea saadakseen tilanteen haltuun.

– Tässä on iso huoli asiakkaiden puolesta. Osassa asiakasyrityksistä on toiminta loppunut kuin seinään. Osassa taas vaikutukset ovat olleet lievemmät.

– Nyt on tärkeää tukea paikallisia yrittäjiä. Käytetään verkkokaupan palveluja ja yritysten tarjoamia kotiinkuljetuksia. Ihmisten tulee käyttää rahaa paikallisiin palveluihin.

9. Nina Hietanen, Promona, Vantaa

Painoalan yritys Promonan yrittäjä on lomauttanut kaikki 14 työntekijää. Painatusta, brodeerausta ja ompelutöitä yrityksille, vaatealalle ja urheiluseuroille tekevällä yrityksellä ei ole yhtään tilausta huhtikuulle, kun yleensä kevät on kiireisintä aikaa.

– Olen täysin lamaantunut. Meillä romahti kaikki. Ja asiakkaat ovat samassa tilassa, Hietanen sanoo.

Hietanen kertoo, että yksikin iso vakavarainen yritys perui jo sovitun kaupan koronatilanteen takia.

Yrittäjä Nina Hietanen sanoo ymmärtävänsä, että tilanne on kaikille vaikea, mutta ei kaiken toiminnan pysäyttämistä.

– Heille summa ei ole merkittävä, mutta meille se olisi ollut iso kauppa.

– Uskon, että taloudellista toimintaa voisi jatkaa, kun kaikki noudattavat varovaisuutta, mutta nyt koronan varjolla lyödään kaikki toiminnot seis. Niiden joilla on rahaa, pitäisi nyt sitä käyttää.

– Käsityöalan työt ovat siirtyneet Kiinaan, ja olemme taistelleet niin kovaa saadaksemme jalansijan markkinoille. Isoilta yrityksiltä toivoisi enemmän ymmärrystä.

– Olemme antaneet tälle yritykselle niin paljon. Työntekijäni ovat minulle kuin toinen perhe. Sitten tulee korona ja tuhoaa kaiken. En voinut edes sanoa, pystynkö pyytämään heitä enää takaisin, Hietanen sanoo murtuneena.

10. Carola Svahn-Salomäki, Karisma, Vaasa

– (Viime) lauantaina aloitimme taas aamun desinfioimalla pinnat tavallistakin huolellisemmin. Tulimme sillä asenteella töihin, että tuleekohan tänne enää ketään. Yritän yleensä valaa positiivista uskoa asioihin, mutta mielessä ajattelin, että ei varmaan, vaatekauppias Carola Svahn-Salomäki kertoo.

– Sitten yhtäkkiä alkoi tulla sisään ihmisiä. Se yllätti meidät täysin. Ei ehtinyt suunnilleen edes vesilasia juoda eikä vessassa käydä, niin hektinen oli päivä.

Kauppiaan mukaan asiakkaat kertoivat halunneensa tulla nyt, koska rajoituksia voi tulla lisää.

– Ihmeellisintä oli, että ihmiset ostivat kevätmallistoa, normaalihintaisia tuotteita. Ehkä he halusivat silläkin tavalla osoittaa tukensa. Myimme vappuvaatetta, ja vaatetta kesähäihin.

– Aina lauantai on hyvä päivä, mutta tämä oli suunnilleen tuplasti parempi. Kevään paras lauantai! Se löi ällikällä, olin aivan pyörryksissä kun laitoin oven kiinni.

Tulevat päivät ja viikot ovat silti isoja kysymysmerkkejä. Karisman onneksi syksyllä aukeni liikkeen verkkokauppa.

Svahn-Salomäki on verkkokaupan valikoiman kehittämisen lisäksi miettinyt jopa, voisiko liike tarjota kotiin toimituksia ja tai vaikkapa Skype-puheluiden kautta palvelua.