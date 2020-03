Muoniolaisyrityksen huskysafari katkesi lyhyeen – asiakkaat alkoivat varata lentoja

Harrinivan safariasiakkaiden retki loppui ankeasti maanantaina, kun tuli tieto, että rajat ovat menossa kiinni.

Vielä vajaat pari viikkoa sitten matkailu- ja ohjelmapalveluyritys Harriniva oli tekemässä noin kuuden prosentin kasvua myynnissä.

– Nyt myynti loppui käytännössä seinään, ja kohteet laitetaan kiinni kuukautta tavanomaista aikaisemmin, kun rajat laitettiin kiinni, kertoo Niina Pietikäinen, Harrinivan toimitusjohtaja.

Harriniva on Muoniossa, Länsi-Lapissa sijaitseva perheyritys, jolla on majoitus- ja ohjelmapalvelua useissa kohteissa. Viime vuonna sen liikevaihto oli 10,3 miljoonaa. Pietikäinen arvioi, että koronatappiot mitataan sadoissa tuhansissa.

– Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen viikko, tilanne on eskaloitunut niin nopeasti. Sunnuntaina tuli ensimmäinen iso peruutus, kun Ranskasta peruutettiin koko charter-lento. Se on siirretty vuoden päähän.

Maanantaina asiakkaat laitettiin vielä normaalisti maastoon safareille. Hallituksen tiedonannon jälkeen safarit keskeytettiin, asiakkaat tuotiin takaisin ja heille kerrottiin, että rajat ovat menossa kiinni. Pieniä ja lyhyitä safareita järjestetään vielä alueella oleville yhä.

Asiakkaina on saksalaisia, belgialaisia, brittejä ja hollantilaisia, jotka alkoivat kiivaasti varata lentoja. Kun kaikissa maissa rajoja suljetaan ja lentoja perutaan, kotiin pääsy on osalla vaikeaa tai viivästyy.

Jumiin jääville työntekijöille ja asiakkaille Harriniva järjestää pitkäaikaisempaakin majoitusta, jos tarvetta on.

– Oppaita on Ranskasta ja Belgiasta, ja he miettivät tarkkaan, kannattaako kotiin pahoille epidemia-alueille lähteä. Heille on myös sanottu, että välttämättä ei kannattaisi tulla.

Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia ideoita.

– Juuri päätimme, että siirrymme onlineen ihan lähipäivinä. Alamme jakaa Facebook-liveä koirasafareilta kaikille niille, jotka eivät pääse tänne Lappiin vaikka olisivat halunneet.