Korona hiljensi liikkeet Helsingissä: ”Pomo on huolissaan. Ja olen minäkin”

IS kysyi Helsingin keskustan liikkeistä, miten korona on vaikuttanut. Tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Suutari Mirva Lemponen oli varustautunut kertakäyttökäsineillä ja hengityssuojaimella Kampin suutarin myymälässä Helsingin keskustassa.

– Asun äitini kanssa kahden ja häntä suojelen tällä, että en itse vie sairautta kotiin, Pyritään myös pitämään huolta, että virus ei meidän kautta leviä asiakkaisiin, eikä asiakkaiden tavaroiden kautta meihin, Lemponen sanoo.

Samoissa tiloissa toimii myös löytötavaratoimisto. Kukaan ei ollut kyselemässä kadonneen omaisuutensa perään ja suutarin puolellakin oli hiljaista.

– Yleensä täällä on jonoja, mutta nyt ei ole asiakkaita. Sen näkee selkeästi. Ja ihmiset pitävät etäisyyttä. Ehkä se on hyvä, että ihmiset eivät liiku, mutta pomo on huolissaan. Ja olen minäkin. Jos jatkuu vielä pari kuukautta tällaisena, niin ehkä liike joudutaan panemaan kiinni.

Käsityölankakauppa pyörittävä yrittäjä Anne Laitasalmi purki Norjasta saapunutta lankaerää hyllyihin.

– Toistaiseksi meillä asiakkaat eivät ole vähentyneet juurikaan, Laitasalmi sanoi.

Anne Laitasalmen mukaan varautumisinto on tuonut asiakkaita.

Kertaostokset ovat olleet aavistuksen suurempia kuin tavallisesti.

– Se voi kertoa siitä, että ihmiset varautuvat jäämään kotiin ja tekemään käsitöitä.

Voi olla mahdollista, että sosiaalisten kontaktien vähentyessä käsityöharrastus elpyy. Kulunut talvi on ollut kutomatuotteiden myynnille heikko.

– Pitäisi olla pakkasia, että ihmiset innostuvat kutomaan.

Kello- ja kultakauppa Simonlinnaa pitävä Seppo Nissinen on toistaiseksi päässyt vähällä.

– Asiakaskatoa ei toistaiseksi ole näkynyt, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos kriisi jatkuu, Nissinen sanoo.

Kevään juhlien toteutuminen huolestuttaa Seppo Nissistä.

Kihlasormuksia on myyty entiseen tapaan, mutta kevään juhlat ovat suuri kysymysmerkki.

­Jos kevään ylioppilas- ja rippijuhlat jäävät väliin, niin silloin myynti laskee.

Nissinen on pitänyt kello- ja kultasepänliikettä 30 vuotta.

– Vaikea sanoa, mihin tämä kriisi asettuu. 1990-luvun alun lama oli omaa luokkaansa. Ilman venäläisturistien virtaa nurin olisi varmasti menty.

Kultasepän kannalta oman hankaluutensa tuo kullan hinnan nousu, kun sijoittajat siirtävät omaisuuttaan turvasatamaan arvometalleihin.

– Kullan hinta on ollut pitkään korkealla. Ostajille tuntuu olevan monesti mahdotonta selittää, että korujen hintaan myös raaka-aine vaikuttaa.

Nissinen toivoo, että valtiovalta voisi avustaa yrityksiä, joiden toimintaan koronaviruksen seuraukset iskevät ankarimmin.

– Tuskin mitään rahaa tullaan tyrkyttämään, mutta esimeriksi veroille voisi antaa maksuaikaa, Nissinen ehdottaa.

Leyvkaupan hyllyjen välissä oli väljää.

– Vähemmän ostajia kun tavallisesti, on hiljentynyt viikonlopun aikana. Ihan selvästi näkyy, myyjä Antti Orajärvi Levykauppa Äxsästä sanoo.

Ihmisten musiikkimaku ei ole muuttunut koronakriisin myötä, mutta ostokäyttäytyminen kylläkin.

Liikkeessä on hiljaisempaa, mutta netissä kauppa käy, arvioi Levykauppa Äxsän Antti Orajärvi.

– Nettiostoksia tulee nyt selvästi enemmän. Ehkä ihmiset välttävät liikkumista. Ja ehkä monella on nyt aikaa kuunnella musiikkia kotona, Orajärvi arvioi.

Kampaamossa oli sielläkin hiljaista, mutta se on tyypillistä maanantaipäivälle.

Koronaviruksen pelko voi näkyä enemmän suurissa kampaamoissa, joissa ihmisiä on töissä ja asiakkaana enemmän, pohtii Katja Metsälampi.

– Toistaiseksi koronavirus ei ole näkynyt asiakkaiden määrässä. Meille on tullut pari soittoa, jossa epäiltiin asiakkaan sairastuneen. Tänään on varmistunut, että ei ole virusta ja pääsevät asiakkaiksi, kampaamoyrittäjä Katja Metsälampi kampaamo SIBS:stä sanoo.

