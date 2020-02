Tulipalo tuhosi nuorten yrittäjien leipomon, ja se oli uuden alku – ”Yhden jos toisenkin leivän saa paistaa, jotta mökki saadaan maksettua”

Kun Kaisa ja Juuso Marinin leipomo roihahti tuleen toissa keväänä, suurin huoli oli työntekijöistä. Nyt leipomo on saatu taas pyörimään uusissa tiloissa.

Toukokuun 23. päivä 2018 oli upea kevätpäivä Kajaanissa. Aurinko helotti täydeltä taivaalta ja kesä oli tulossa, monessa perheessä valmistauduttiin kevään ylioppilasjuhliin.

Kiirettä oli myös Pekka Heikkisen leipomossa. Kevään ja kesän juhlien ansiosta tilauskirja täyttyi tasaista tahtia. Sitten kaikki muuttui. Pari vuotta aiemmin yli satavuotiaasta perheyrityksestä vetovastuun ottaneet sisarukset Kaisa ja Juuso Marin saivat käsiinsä haasteen, jota ilmankin olisi pärjätty.

Kaisa oli syömässä kadun toisella puolella olevassa ravintolassa, kun tieto tulipalosta leipomossa tavoitti.

– Salaattilautanen jäi sinne pöytään. Kun tilanne alkoi, niin oli hirveä paniikki siitä, ovatko kaikki turvassa. Aika moneen kertaan siinä laskettiin, että ketä meitä on töissä pullalassa, ketä paistossa ja ketä konditoriassa. Kun se varmistui, niin paniikki loppui, yrityksen toimitusjohtaja Kaisa Marin muistelee tapahtumia.

”Yrityksen sydän ja sielu on meidän ihmisissä”

Juuso Marin oli kaverinsa kanssa palaamassa kalareissulta Suomussalmelta. Paluumatkaan tuli melkoisesti vauhtia lisää, kun tieto tulipalosta yrittäjän tavoitti.

– Olihan se pysäyttävä tieto, kun sisko soitti ja kertoi, että leipomo palaa. Alussa sitä ei meinannut uskoa ja kova huoli, että onko kaikki päässyt pois. Kaisa kuitenkin rauhoitteli, että kaikki on laskettu moneen kertaan ja homma on hallussa.

– Kattoa ja seinää saa uutta. Meidän yrityksen sydän ja sielu on siellä meidän ihmisissä, eikä seinissä, Kaisa vahvistaa vierestä.

Vanha leipomo paloi toukokuussa 2018.

Tulipalo sai alkunsa savupiipun ympärillä olleiden eristeiden petettyä. Kun eristeet eivät enää eristäneet toivotulla tavalla, kuumuus siirtyi kattorakenteisiin ja räjähdysmäinen tulipalo levisi vauhdilla.

– Pelastuslaitos teki todella hienoa työtä sammuttaessaan paloa. Kun tulin paikalle ja menin palopäällikön luokse, niin vähän aikaa katseltiin toisiamme. En oikein tiennyt mitä sanoa hänelle, niin sanoin lopulta, että minä olen Juuso ja tuo on minun leipomo.

– Sanoin, että minä en tiedä, mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tehdä. Palopäällikkö sanoi, että meillä on tilanne hallussa. Hän sanoi sitten, että tuolla on teidän porukkaa ja siinä on lauma, joka tarvitsee johtajaa, joten mene sinne, Juuso Marin muistelee.

Muut leipomot lähettivät juhlavuosipullat

Leipomorakennuksen kaksi ylintä kerrosta tuhoutui tulipalossa. Sen sijaan samalla tontilla ollut kahvilarakennus säästyi liekeiltä. Mutta kun myytävää ei ollut, niin ovet pysyivät kahvilassakin kiinni aina maaliskuulle 2019 saakka. Mutta jo sitä ennen leipomon tontilla ja lähikadulla tapahtui.

– Tulipalo oli keskiviikkona, ja sunnuntaina meidän piti olla järjestämässä Välikadun Valtaus-katujuhlaa yhdessä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Katujuhlissa juhlittiin myös yrityksen 105-vuotisjuhlaa. Ensimmäinen asia oli pohtia, että miten ne juhlat. Päätettiin, että juhlat pidetään, mutta tarjotaan vain pelkkää kahvia. Me ei jääty murehtimaan sitä tulipaloa, Juuso muistelee.

Pullaakin tuli, kun 10 Pohjois-Suomen leipomoa päätti kantaa kortensa kekoon nuorkauppakamarin organisoimana. Tulipalon koetteleman leipomon juhliin tuli pullat naapurileipomoista.

– Siinä kyllä putosi leuka lattiaan ja tuli kyynel silmäkulmaan, Kaisa tunnustaa.

–Jos jotain erikoista meidän suvussa on, niin me ei ole koskaan oltu sellaisia, että olisi nakattu tuhkaa tukkaan, toimitusjohtaja Kaisa Marin sanoo.

Tulipalon jälkeen alkoi tulevaisuuden pohdinta.

– Jos jotain erikoista meidän suvussa on, niin me ei ole koskaan oltu sellaisia, että olisi nakattu tuhkaa tukkaan. Meillä ei märehditä sitä, jos takaiskuja tulee vastaan. Meillä oli jo palopäivän iltana tunne siitä, että tämä on jonkin uuden alku. Missään vaiheessa ei tullut tunnetta, että tämä olisi loppu, Kaisa Marin painottaa.

– Olihan se tulipalo pysähdyttävä kokemus. Se pakotti ottamaan aikaa, että pystyy käsittelemään, mitä on tapahtunut ja mitä vaihtoehtoja on. Meillä oli kaikki vaihtoehdot pöydällä, myös se, ettei jatketa, Kaisa Marin toteaa.

Puu-uunileipää joulupöytään

Sopiva kiinteistö löytyi kolmen kilometrin päässä sijaitsevalta teollisuusalueelta. Rakenteilla olleesta rakennuksesta oltiin tekemässä rekkahallia, mutta suunnitelmat muuttuivat lennosta viime elokuussa. Ja niinhän siinä kävi, että yhden välijoulun jälkeen taas jouluna 2019 puu-uunileipää oli tarjolla kajaanilaisten perheiden jouluaterialla.

– Meidän tavoite oli saada leipää jouluksi. Se oli kunnianhimoinen tavoite, mutta siinä onnistuttiin ja ensimmäiset leivät saatiin ulos viikko ennen joulua. Jouluaatonaattona paistettiin puu-uunissa 1 500 leipää, Kaisa Marin myhäilee.

Hymy on herkässä myös leipomon käytännön toiminnasta vastaavan Juuson kasvoilla. Tosin enää puu-uuni ei lämpene metrisillä haloilla, vaan nykyaikaisesti kainuulaisella havupuupuristeella. Italiasta hankittu puu-uuni on osoittautunut oivaksi työkaluksi.

– Se uuni on Jeesuksen hyvä! Heti ensimmäisellä kerralla saimme puu-uunileivän paiston onnistumaan, Juuso hehkuttaa.

Puu-uunileipää saatiin myyntiin viime jouluksi.

Viralliset sukupolvenvaihdospaperit yrityksessä oli tehty vain pari vuotta ennen tuhoisaa tulipaloa. Vuonna 1983 syntynyt Juuso ja vuotta nuorempi Kaisa tulivat yrityksen toimintaan mukaan yrityksen toimintaan tiiviisti kymmenkunta vuotta sitten, kun heidän enonsa jäi eläkkeelle ja yritys siirtyi Kaija-äidin omistukseen. Juuso oli kokkihommissa Oslossa ja Kaisa asui Tampereella siinä vaiheessa, kun äiti esitti heille tulemista mukaan perheyritykseen.

– Minulle oli päivänselvä juttu lähteä mukaan, kun äiti kysyi, että kiinnostaako, Juuso muistelee.

Jo 16 vuoden iässä Tampereelle lukioon lähtenyt Kaisa oli myös valmis palaamaan Kainuuseen. Kaikesta huolimatta.

– Paluumuutto Kainuuseen oli niin vastoin kaikkea sitä, mitä olin aina halunnut ja ajatellut. Mutta siitä huolimatta tulin takaisin. Ja se kannatti, Kaisa naurahtaa.

Kainuusta maailmalle

Pekka Heikkinen & kumpp. Oy:n liikevaihto kahtena viimeisenä täytenä toimintavuonna oli ollut 1,9 miljoonan euron luokkaa. Uusi leipomo on investointina 1,4 miljoonan euron panostus tulevaisuuteen.

– Yhden jos toisenkin leivän saa paistaa, jotta mökki saadaan maksettua, Kaisa Marin myöntää.

Joka tapauksessa perheyritystä luotsaavat sisarukset katsovat luottavaisena tulevaisuuteen. Kainuussa on paljon hyvää.

– Katsomme tosi vahvasti tulevaisuuteen. Olemme saaneet rauhassa miettiä ne tavat, joilla saamme pidettyä 100-vuotiaan perheyrityksen hengissä vielä seuraavat sata vuotta, sisarukset vakuuttavat.

Kaisa asui Tampereella ja Juuso oli kokkihommissa Oslossa siinä vaiheessa, kun äiti esitti heille tulemista mukaan perheyritykseen.

Ja vaikka yrityksessä pitkiä perinteitä kunnioitetaan, niin samalla ollaan valmiita rakentamaan pohjaa uusille tavoille toimia.

– Se on meidän suvun vahvuus, että kun edellinen sukupolvi on eläkkeelle lähtenyt, niin sieltä on tuettu eikä kritisoitu. Jokainen sukupolvi on ollut aina erilainen ja saanut tehdä leipomosta oman juttunsa, Kaisa Marin korostaa.

Pikku hiljaa uusien tilojen haltuunoton myötä leipomon vanhat tutut tuotteet ovat palanneet tarjontaan asiakkaiden iloksi.

– Me halutaan jatkaa näitä perinteitä. Mummi sanoi aina, että hyvvää sen olla pittää, Kaisa Marin muistuttaa.