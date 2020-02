Näin paljon rotukoirat maksavat Suomessa – yrittäjä kertoo, millaisia erikoisia ”huipputarjouksia” ulkomailta voi saada

Kenneltoiminta on Suomessa edelleen enemmänkin elämäntapa ja harrastus kuin liiketoimintaa. Yrittäjä Hannele Törmäsen mukaan rotukoiran pentujen hinnat vaihtelevat satasista muutamaan tonniin.

Rotukoirien kasvattamisesta ei ole kehittynyt Suomessa suurta bisnestä. Maassa on alle 12 000 koirien kasvattajaa, mutta valtaosa heistä tekee työtään rakkaudesta johonkin tiettyyn rotuun.

Vain alle kaksikymmentä kasvattajaa toimii päätyökseen kennelyrittäjänä.

Hopeanuolen Kennel on kasvattanut coton de tulear-, lagotto romagnolo- ja chihuahua-rodun pentuja vuosituhannen alusta lähtien. Hannele Törmänen perusti toiminimen vuonna 2006 ja siitä lähtien hän on työskennellyt yrittäjänä.

Kasvattajan koti on remontoitu koiraelämään sopivaksi. Pihalla on tilaa juosta.

– Ajatuksena oli lähteä pikkuhiljaa liikkeelle. Olin kasvattanut yhden tai kaksi pentuetta vuodessa, ja sitten huomasin, etten enää ehdi käydä muualla töissä, kun 7 koiraa pyöri jaloissa. En syöksynyt heti tekemään tätä ammatikseni vaan perehdyin pikkuhiljaa koirien kasvatukseen, hän kertoo.

Hopeanuolen Kennel sijaitsee Siikajoen Revonlahdella. Omakotitalo on remontoitu koirille sopivaksi, ja talon ympärillä on aitauksia ulkoiluun. Kasvattajan jaloissa pyörii toistakymmentä koiraa, kaikki rakkaita perheenjäseniä.

Törmäsen mukaan pentueita pitää tehdä kymmenkunta vuosittain, jotta toiminta on kannattavaa. Sinkkuna hän ei kuitenkaan pärjäisi kasvatuksen tuloilla.

– Tulot ovat todella epäsäännölliset. Joskus ei tule pentueita moneen kuukauteen. Ilman Riston muita töitä tällä ei eläisi, hän toteaa.

Puoliso Risto Törmänen auttaa koirien kasvatuksessa, mutta tekee päätyökseen rakennusalan töitä yrittäjänä.

Hopeanuolen Kennel kasvattaa nyt italianvesikoiria eli lagottoja ja cotoneita eli coton de tulear -rotuisia koiria. Chihuahua-rodun kasvattamisen Törmänen lopetti, sillä pienikokoisten koirien synnytykseen liittyi liian paljon riskejä.

Omat rodut ovat valikoituneet kasvattajan mieltymyksen mukaan. Lagotot ja cotonit ovat sopivan kokoisia ja luonteeltaan seurallisia.

Jotta yritystoiminta on kannattavaa, kennelissä on synnyttävä noin kymmenen pentuetta vuodessa.

– Viihdyn metsässä, luonnossa ja vesillä. Tykkään kävellä ja uida. Lagotto on seurallinen ja metsässä liikkuva koira. Cotonit taas ovat hauskoja temppuilijoita. Molemmat ovat luonteeltaan miellyttäviä, niistä ei lähde karvaa ja ne pärjäävät hyvin keskenään laumassa.

Vaikka koirien kasvatus vaatii yrittäjältä paljon, Törmänen löytää ammatistaan monia hyviä puolia.

– Parasta ovat tietysti ihanat viiksekkäät työtoverit. Työpaikalla ei ole minkäänlaisia kiistoja. Yksinäistäkään ei ole, kun koiria pitää hoitaa 24/7 ja asiakkaat vierailevat kennelissä ahkerasti, varsinkin silloin kun täällä on pentuja, hän naurahtaa.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo, että Suomessa on vain yksi todella suuri rekisteröitynyt kennel. Siellä syntyi yli 600 pentua viidessä vuodessa. Kennelissä kasvatetaan useita rotuja, ja yrityksellä on useita työntekijöitä. Keskimäärin pentuja syntyi vuodessa 125 kappaletta.

– Kokonaisuudessaan Suomessa ollaan edelleen harrastuspohjalla kasvattamisessa. Kennelin omistajalla voi olla kasvattamisen lisäksi koirien hoitola, tarvike- ja ruokamyyntiä, trimmausta ja koulutusta. Pentujen myynnillä rahoitetaan koirien ylläpitoa ja näyttelykustannuksia, Lehkonen mainitsee.

Suomessa on noin 700 000 koiraa. Niistä yli 70 prosenttia on Kennelliiton rekisteröimiä rotukoiria. Suosituimpia rotuja ovat juuri julkaistun tilaston mukaan labradorinnoutajat, jämtlanninpystykorvat, saksanpaimenkoirat, kultaisetnoutajat ja suomenlapinkoirat.

Lagotot ja cotonit sopivat luonteeltaan hyvin elämään laumassa.

Rotukoiran pentujen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta jopa kolmeentuhanteen euroon.

– Halvimpia ovat kotimaiset metsästyskoirarodut, 600–800 euroa pentu. Muutamat suositut kääpiökoirarodut ovat kalliimpia, esimerkiksi bostoninterrieri ja ranskanbulldog 2 500 euroa. Peruskoiran saa hankittua 1 000–1 600 eurolla.

Lehkonen on itse kasvattanut koiria 1960-luvulta lähtien. Hänen mukaansa ala on muuttunut huomattavasti, mutta rakkaus koiriin ja tiettyyn rotuun on säilynyt kasvattamisen ydinasiana. Alan kehittymisen näkee selvimmin näyttelyissä.

– Kyllähän tämä on elämäntapa edelleen, vaikka koiriin liittyvä liiketoiminta on kasvanut kovasti. Ruoka ja -tarvikebisnes on laajentunut. Näyttelyissä varustelu on lisääntynyt. Koirille on hankittu retkivarusteet, teltat ja muut. Ennen laitettiin koira kiinni pylvääseen ja räsymatto alle. Elitistisiäkin piirteitä on tullut mukaan näyttelytoimintaan, hän kuvailee.

Rotukoiriin liittyvä harmaa talous on edelleen voimissaan, vaikka Kennelliitto tarttuu asiattomiin kasvattajiin heti kun saa niistä tiedon. Pahimmillaan ulkomailta tuotuja pentuja kaupitellaan nettipalstoilla.

– Romaniasta tuotuja koiria lopetettiin Ahvenanmaalla jonkin aikaa sitten. Netissä ilmoitellaan, että pentuja tuodaan kotiovelle saakka. Huipputarjous oli värivirheellisistä ranskanbulldogeista, joita kaupiteltiin 3 000 eurolla kotiovelle tuotuna, Lehkonen antaa karmean esimerkin pentutehtailusta.