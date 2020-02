Endurolegenda Kari Tiainen karisti Suomen pölyt – ajaa nyt yrittäjänä Aurinkorannikolla: ”Kyllä se auttaa, että nimi on tuttu”

Enduron moninkertainen maailmanmestari Kari Tiainen on viihtynyt Espanjassa jo pitkään. Mañana tulee espanjansuomalaisille yrittäjille välttämättömästi tutuksi.

Kari Tiainen voi olla monille tuttu. 53-vuotias Tiainen on nimittäin 1990-luvun tunnetuimpia ja menestyneimpiä endurokuljettajia.

Saavutuksiin lukeutuvat seitsemän maailmanmestaruutta ja 77 MM-osakilpailuvoittoa. MM-mitaleille Tiainen ylsi 12 vuotena putkeen. Endurolla tarkoitetaan moottoripyörien luotettavuusajoa. Kilpailut vaativat fyysisyyttä, tasapainoa ja ajotekniikkaa.

Tiainen eläköityi kilpauralta, mutta hän hankkii elantonsa järjestämällä endurosafareita Andalusian huimissa maastoissa. Aiemmin yrityksen toimipaikka oli Fuengirolassa, mutta nyt se on muuttanut asukasluvultaan suurempaan Málagaan.

Maailmanmestarin maineesta on apua asiakkaiden houkuttelussa.

– Kyllä se auttaa, että nimi on tuttu. Toisaalta osa ei meinaa uskaltaa lähteä safarille, kun ”se Tiainen ajattaa kuitenkin niin vaikeita reittejä”, mies naurahtaa.

Tiaisen mukaan safaribisnes ole kultakaivos, mutta elättää hänet ja hänen vaimonsa sekä yhden paikallisen safarinvetäjän.

Espanjassa on vahva moottoripyöräilyn kulttuuri, joten kilpailijoita alalla on paljon. Toisaalta suomalaisia yrittäjiä ei alalla Tiaisen lisäksi ole.

Se on onni, sillä suomalaiset tuppaavat haluamaan suomalaisen safarinvetäjän. Toisaalta omanmaalaista vetäjää toivovat myös skandinaavit, saksalaiset ja britit. Siksi on vaikeaa napata muun maalaisia asiakkaita.

Nyt suomalaisia on noin 70 prosenttia Tiaisen asiakkaista.

Kari Tiainen kansainvälisessä endurokisassa Hämeenlinnassa 1996.

Ajopäivä maksaa lähes 360 euroa henkilöltä. Yksityishenkilölle se voi olla paljon, mutta Tiainen muistuttaa, että yrityksille kyse on pikkusummista. Suosituimpia retkiä ovat 2–3 päivän pyöräsafarit vuoristoon.

Safaribisneksessä voitot tulevat keväältä ja syksyltä. Kesällä moottoripyöräsafarit ovat Espanjassa kiellettyjä maastopaloriskin vuoksi, ja joulu–tammikuu on heikkoa aikaa. Suomalaiset haluavat viettää perinteisen suomalaisen joulun, ja tammikuussa lompakon nyörit ovat tiukilla joulukulutuksen jälkihöyryissä.

Uusien ajajien houkuttelemisessa on avain kasvuun, sillä kerran safarille uskaltautunut tulee usein uudestaan. Näin kävi myös Tiaisen safarista intoutuneelle Eppu Normaalin laulajalle Martti Syrjälle.

– Hän oli todella innoissaan siitä, mutta onhan hänellä moottoripyörätaustaa. Tietysti toivomme, että nuoremmatkin tulisivat safarille ja innostuisivat samalla tavalla.

Espanja on moottoripyöräsafareiden paratiisi, mutta maassa on myös kummallisuuksia. Elämysyrittäjä Kari Tiaisen mukaan yhden pyörän rekisteröimiseen kuluu kokonainen päivä ja mañana aiheuttaa viivästyksiä.

Tiainen on asunut Espanjassa vuodesta 1988 asti, pois lukien viiden vuoden Suomi-visiittiä, jolloin hänellä oli konkurssiin mennyt koneliike.

Tuossa ajassa mies on oppinut kieltä, mutta erityisesti kulttuurin. Espanja ei ole Suomi ja se on opittava hyväksymään.

– Olen odottanut pari kuukautta, että moottoripyörähalliin saapuisi maalaaja ja se saataisiin edustuskuntoon. Espanjassa on opittava odottamaan. Mañana, mañana on täällä vahvaa.

Sananmukaisesti ilmaus tarkoittaa ”huomenna”, mutta todellisuudessa se tarkoittaa myöhemmin, sitten joskus.

Tiainen korostaa, että Espanjassa asiat hoidetaan, ja ne hoidetaan hyvin – mutta ajan kanssa.

– Suomessa sovitaan päivä, johon mennessä asiat odotusarvoisesti hoituu. Täällä se on turha luulo, mutta sen kanssa oppii elämään.

Kulttuuri täytyy pitää mielessä yritystoimintaa aloittaessa, sillä yrityksen alkukulut voivat olla huomattavasti Suomea korkeammat ja vaikeammin laskettavissa.

Tiaisen mukaan onkin hyvä varautua siihen, että yritystoiminta käynnistyy parin kuukauden viiveellä ja erilaisiin odottamattomiin maksuihin ja lupiin kuluu rahan lisäksi aikaa.

– Minä kulutin yritystä perustaessani omat ja kavereideni rahat. Rahaa kului muun muassa lupiin ja Espanjan omalaatuisuuksiin.

Näistä Tiainen mainitsee muun muassa pyörän rekisteröinnin. Kun Suomessa rekisteröinti onnistuu puolessa tunnissa, Espanjassa yhden pyörän rekisteröiminen vie vuorokauden ja vaatii useammassa virastossa juoksemista.

Rekisteröinti onkin ulkoistettava rekisteröintiin perehtyneelle ammattilaiselle, mikä puolestaan vie rahaa.

Pian rekisteröinneille on taas tarvetta, sillä Tiainen aikoo laajentaa enduropyöristä maaston lisäksi asfalttiajoon sopiviin adventure-pyöriin.

Moottoripyöräbisnekselle Espanja on monin tavoin Suomea parempi maa, vaikka asiakaskunta onkin hieman Suomea rajoitetumpi, sillä kevytmoottoripyörää ei saa ajaa alle 18-vuotias. Suomessa ajo-oikeus saavutetaan 16-vuotiaana.

Hyviä puolia on kuitenkin paljon. Ensiksikin moottoripyöräveroa ei Espanjassa ole, mikä halventaa yrittäjän kuluja. Toiseksi yrittäjä saa tehtailta pyöriä hyvään hintaan, sillä safariajelu on hyvää mainosta merkeille.

Kolmanneksi Espanjassa ei byrokratiasta huolimatta ”holhota” Tiaisen mukaan Suomen tavoin.

– Täällä on leppoisempaa. Se on tietysti minustakin mukavaa, mutta helpottaa myös yrittämistä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ei puhuta sellaisissakin yhteyksissä, missä siitä ei tarvitsisi puhua. Hysteria puuttuu lähes kokonaisuudessaan, mutta ympäristöongelmat on hoidettu kuntoon siitä huolimatta. Paikat ovat todellakin siistiytyneet ja asioihin on puututtu todellisilla teoilla.

Jatkuva ilmastokeskustelu näkyy Suomessa jo enduroharrastuksen stigmatisoitumisena, vaikka käytännössä enduropyörä kuluttaa luontoa esimerkiksi huomattavasti sähköautoa vähemmän, Tiainen sanoo. Puhe pitäisi siirtää hänen mielestään esimerkiksi litiumakkujen valmistamiseksi tarvittavien kaivantojen aiheuttamiin ympäristöongelmiin.

Taloussanomat kertoo juttusarjassaan espanjansuomalaisista yrittäjistä.