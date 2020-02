Aurinkorannikon suomalaisyrittäjä kehottaa lopettamaan marinan: ”Suomessa on todella helppoa irtisanoa työntekijä”

Antti Pekkarisella on ravintoloissa noin 22 työntekijää, ja vaihtuvuus on suuri.

”On huvittavaa, kun yrittäjät marisevat Suomessa voimakkaasta irtisanomissuojasta”, Espanjan Aurinkorannikolla yrityksiä pyörittävä Antti Pekkarinen sanoo.

Aurinkorannikolla useita yrityksiä pyörittävä Antti Pekkarinen kertoo, että suomalaisyrittäjälle voi tulla Espanjassa yllätyksenä työntekijöiden vahvat edut ja oikeudet, jotka syntyivät diktaattori Francisco Francon aikana.

Myöhemmät hallitukset eivät ole niitä juuri romuttaneet. Palkan työläinen saa Espanjassa 14 kuukaudelta ja elintasoon nähden työntekijällä on jopa yrittäjää parempi asema.

– On huvittavaa, kun yrittäjät marisevat Suomessa voimakkaasta irtisanomissuojasta. Suomessahan on todella helppoa irtisanoa työntekijä, kun syy on riittävä! Täällä maksetaan huomattavia summia työntekijälle, vaikka irtisanominen olisikin perusteltu, Pekkarinen kertoo.

Työntekijöiden selkänahasta ansionsa repivästä yrittäjästä ei voi puhua, sillä Pekkarisen mukaan Espanjassa henkilöstökulut ovat myyntihintoihin nähden Suomea kovemmat.

Toisaalta myyntiä voi olla vilkkaimpana aikana Suomea enemmän, sillä Aurinkorannikon väki on aktiivista.

– Maaliskuussa väittäisin, että Fuengirolassa on enemmän tapahtumia kuin Helsingissä. Espanjansuomalaiset myös liikkuvat tapahtumissa enemmän. Aurinko aiheuttaa sen, että kotona ei viihdytä, vaan tullaan esimerkiksi ravintolaan.

Espanjassa työnantajaa ja työntekijää velvoittavat tiukat säännöt, ainakin virallisesti. Käytännössä Espanjassa voidaan kuitenkin joustaa paljonkin, kun se molemmille osapuolille sopii.

Tällöin jopa yleensä niin ankara Espanjan viranomainen sallii esimerkiksi nopean ruuhka-avun käytön vilkkaimpina sesonkiaikoina.

Antti Pekkarinen kehottaa kokeilemaan siipiään yrittäjänä ensin Suomessa, ennen kuin kokeilee sitä vieraassa kulttuurissa.

Suomalaisespanjalaisen yrityksen pitää myös tottua siihen, että työntekijät vaihtuvat vilkkaasti. Monelle suomalaiselle Aurinkorannikko voi olla vain vaihe elämässä. Paluu Suomeen voi tapahtua nopeastikin.

– Välillä vain huomaa, että nyt tuokin on lähdössä, hän naurahtaa.

Vinkit yrittäjäksi haluavalle

Yrittäjäksi Espanjaan hamuavalle Pekkarisella on muutama vinkki.

Aluksi hän vitsailee, ettei kannata edes tulla, mutta vakavoituu välittömästi.

Yritystoiminnasta haaveilevan tulee hankkia hyvä asiointitoimisto, joka auttaa byrokratian kiemuroissa. Sitten kannattaa verkostoitua, jossa espanjan kielen taito on hyödyksi.

– Suomessa puhutaan joskus hyväveli-järjestelmästä, mutta täällä se on voimissaan. Ei välttämättä huonolla tavalla, mutta luottamus espanjalaisten kesken muodostuu siitä, että tuntee oikeita henkilöitä. Jos molemmat tunnette saman henkilön, saavutatte keskinäisen luottamuksen.

Lisäksi Pekkarinen kehottaa tarkastamaan markkinat, jopa tekemään markkinatutkimuksen. Pohjoismaisia kampaamoja on Fuengirolassa paljon, eikä kuppiloistakaan ole pulaa.

Jos sellaisen haluaa perustaa, tulee keksiä jonkinlainen valttikortti. Oma yleisönsä on löydettävä, ja siinä uudella yrityksellä voi kulua jopa pari vuotta.

– Yleensäkin pitää varautua, että takkiin tulee yksi, kaksi tai kolmekin vuotta. Alkupääomaa pitää siis olla riittävästi, sillä kuluja tulee. Itsekin tein kaikki mahdolliset mokat. Ja sehän maksoi!

Onko olemassa alaa, jolla Fuengirolassa ei olisi suomalaisyrittäjiä?

– Suutareita ei ole yhtään. Kun he kuulevat, että suutari pyytää täällä kenkäparin korjauksesta pari vaivaista euroa, niin ei ole enää tulijoitakaan, Pekkarinen laukoo.

Jos Suomessa yrittäminen tuntuu omalta ja on valmis hyppäämään helteiseen sääntöviidakkoon, on Aurinkorannalla aina yrittäjälle tilaa.

Taloussanomat kertoo juttusarjassaan espanjansuomalaisista yrittäjistä.