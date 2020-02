Yrittäjä Antti ”Pizza” Pekkarinen paljastaa, kuinka Espanjan byrokratia toimii: ”Täällä valtiovalta on vihollinen”

Antti ”Pizza” Pekkarisen Centro Finlandia täyttää kymmenen vuotta. Matka monialayrittäjäksi on ollut pitkä. Nyt Pekkarinen pyörittää noin kahden miljoonan euron liikevaihtoa.

Antti Pekkarinen tunnettiin Suomessa erityisesti 1990-luvun Jyrki-ohjelman kautta. Espanjaan muutonkin taustalla oli show-bisnes, sillä alun alkaen mies suunnitteli Huomenta Suomen kaltaista aamuajankohtaisohjelmaa, jota kuvattaisiin Aurinkorannikolla.

Ohjelma ei ottanut tuulta alleen toivotulla tavalla, mutta muut yritykset ottivat. Pekkarinen yhtiökumppaneineen pyörittää tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron liikevaihtoa vuodessa Espanjassa.

Ensimmäisenä alkunsa sai Aurinkorannikon suomalainen paikallislehti Fuengirola.fi, jonka Pekkarinen perusti yhdessä yrittäjä Vesa Uusi-Kilposen kanssa vuonna 2006 (tuolloin nimellä Uusi Fuengirola).

Vuonna 2010 alkunsa sai suomalaiskeskus Centro Finlandia, jonka Pekkarinen yhtiökumppaneineen omistaa. Kymmenvuotisjuhliaan viettävässä keskuksessa toimii heidän suoraan omistamat Ravintola Kukko, sporttibaari Roosters ja matkatoimisto Meriatur. Gio Trattoria ollaan sulauttamassa kahteen muuhun ravintolaan.

Tämän lisäksi keskuksessa on vuokralla muita suomalaisyrityksiä.

Centro Finlandian alku oli hyvin espanjalainen: varsinaiset avajaiset viivästyivät kuukausilla, joten ensimmäiset juhlallisuudet jouduttiin pitämään keskeneräisessä keskuksessa työvälineiden keskellä.

– Siitä tuli ihan hauskaa. Emme voineet enää peruuttaakaan, sillä olimme kutsuneet tuolloisen ulkoministerin Alexander Stubbin paikalle. Kun ulkona satoi, oli ainoa vaihtoehto mennä sisälle.

Pekkarisen mukaan viivästyminen ei ollut yllättänyt, mutta byrokratian myötä tapahtunut budjetin pettäminen kylläkin. Lopulta Centro Finlandian budjetti ylittyi nelinkertaisesti.

– Yllätti, miten tarkkoja viranomaiset ovat. Byrokratia on täällä erityylistä kuin Suomessa. Kun Pohjoismaissa koetaan, että viranomainen on yrittäjän puolella, täällä on totuttu siihen, että valtiovalta on ”vihollinen”.

Byrokratia on Espanjassa Pekkarisen mielestä joustamatonta. Kun Suomessa asioista voidaan neuvotella byrokraatin kanssa, Espanjassa viranomaisen sana on laki. Pekkarisen mukaan epäluulo on molemminpuolista: yrittäjä ei luota täysin viranomaiseen, eikä viranomainen yrittäjään.

Asian kanssa oppii ajan mittaan elämään, tai voi olla että byrokratia helpottuu – Pekkarinen ei täysin osaa sanoa, kummasta on kyse. Selvää on vain se, että asiat eivät tunnu niin vaikeilta kuin noin 15 vuotta sitten.

Pekkarinen korostaa, että paljon on kyse kulttuuriin sopeutumisesta. Jos kulttuurishokin aiheuttamasta tärskystä ei selviä, ei yrittämisestä tule mitään.

– Täällä pitää omaksua se mentaliteetti ja eräänlainen armollisuus. Kun oppii ymmärtämään, etteivät asiat hoidu suomalaisella sutjakkuudella, oppii aikatauluttamaan asiat sen mukaan. Samalla tavoin armollisia ovat omat yhteystyökumppanini ja asiakkaani. Pitää ymmärtää, mitä on mañana.

Se on sitä, että asiat hoituvat hyvin ja laadukkaasti, mutta myöhemmin. Espanja on kansakunta, joka on jatkuvasti aavistuksen myöhässä juhlista.

Eteläeurooppalaisen kulttuurin hyväksyminen onkin Pekkarisen mukaan jopa tärkeämpää kuin kielitaito. Byrokratiaa hoitavat asiointitoimistot, joten täydellistä espanjaa ei ole välttämätöntä osata.

– Mutta olisihan se totta puhuen hyödyksi, Pekkarinen sanoo ja kertoo, että hänen kielitaidossaan olisi paljon petrattavaa.

Pekkarisen mukaan hänen liiketoimistaan suurimmat kasvuodotukset on matkatoimistolla. Fuengirola.fi pyörii melko pienellä voitolla, mutta sillä on uskolliset mainostajansa.

Kukko ja Roosters tuottavat hyvin, mutta ongelma on sesonkiluontoisuus. Kumpikin palvelee pääasiassa suomalaisia. Kukossa suomalaisten osuus asiakkaista nousee syyskuusta toukokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla jopa 90 prosenttiin.

Kesällä moni espanjansuomalainen palaa Suomeen ja suomalaisturistit eivät hakeudu lyhyellä ulkomaanpyrähdyksellään suomalaisantimien pariin.

Ongelmaan on haettu ratkaisua Kukon kesän kattavalla uudelleenbrändäyksellä. Viime kesä oli ensimmäinen, jolloin Kukko otti väliaikaiseksi nimekseen Simply Scandinavian.

Yleisskandinaavisella ilmeellä tavoitellaan laajemmin muita pohjoismaalaisia, mutta myös espanjalaisia, brittejä ja keskieurooppalaisia.

Osaltaan tämä myös onnistui: suomalaiset olivat kesälläkin suurin yksittäinen asiakasryhmä, mutteivät muodostaneet puolta koko asiakaskunnasta.

– Kokeilu oli lupaava, mutta ei erityinen menestys. Toiveita on, että ensi kesänä suosio kasvaa.

Toistaiseksi kesä syö leijonan osan talven aikana saavutettavista tuloista niin Kukolta kuin Roostersilta.

