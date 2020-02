Hirsitaloyrittäjä tietää, miten asiakkaiden maku on muuttunut 10 vuodessa – näkyy varsinkin ikkunoissa

Hirsi ja sen käsitteleminen on ollut tervolalaiselle yrittäjälle Matti Vaaralle sydämenasia vuodesta 1984 lähtien. Kymmenen viime vuoden aikana on näkynyt muutos siinä, millaisia taloja asiakkaat haluavat.

Lappilaisen Vaaran Aihkitalojen yrittäjä Matti Vaara ihastui perinteiseen massiiviseen perinnehirteen kelorakentamisen yhteydessä 1990-luvulla. Kun kelo ei enää kiinnostanut vapaa-ajanasunnon rakentajia materiaalina, kirvesmiehen töitä tehnyt Vaara vaihtoi kelon aihkihirteen.

Massiivihirsi on meidän juttu. Hirren kuivaaminen ja käsittely on vaativa laji. Vähäinenkin kosteus voi kostautua. Hirren ominaisuudet tulevat esille kun puu kuivataan. Jos hirsi haluaa vääntyä, niin sitä ei näe märässä puussa, sen näkee vasta kun puu on kuiva, Vaara kuvailee lempimateriaalinsa käyttäytymistä.

Aihkilla tarkoitetaan hyvin vanhaa ja hitaasti kasvanutta tiheäsyistä mäntyä. Sitä kerätään talteen muun puunkorjauksen yhteydessä.

Pitkän linjan kirvesmies ja käsityöläinen perusti Vaaran Aihkitalot, kun hän huomasi, että massiivinen perinnehirsi kiinnostaa talonrakentajia. Nyt aihkitaloja valmistetaan Tervolassa vuosittain noin 30 kappaletta.

– Hyvälaatuisen raaka-aineen saanti on rajallista ja tulevaisuudessa jopa harvinaista. Pienen, käsityövaltaisen talotehtaan tarpeisiin puuta kuitenkin vielä riittää. Hirsitalossa yhdistyvät käsityön parhaat puolet ja koneellisen työstön tarkkuus, Vaara arvioi.

Hirsitaloyrittäjäksi Vaara ajautui melkeinpä ympäristön vaikutuksesta. Arvi-isällä oli kenttäsirkkeli ja pojan piti miettiä mitä elämältään haluaisi. Veljekset Vaara perusti naapuritontille sahan, joten samalle alalle ei kannattanut lähteä pienessä noin 3 000 asukkaan pitäjässä.

– Kaveri pyysi mukaan Tornioon kelomökin salpomistöihin. En ollut tehnyt koskaan aikaisemmin hirsihommia, hieman epäilytti. Lähdin kuitenkin mukaan ja opin työt äkkiä. Se alkoi tuntua omalta jutulta. Oikeastaan ensimmäinen työmaa teki selväksi, että ryhdyn tekemään hirsitaloja, hän aprikoi.

1980-luvun alussa elettiin keloaikojen loppuhuipentumaa. Höylähirsimökkejä ei arvostettu, vapaa-ajanasuntojen rakentajat suosivat keloa. Vaarakin aloitti omassa yrityksessään kelon työstämisen. Sen ohessa hän rakensi tuntureille saunamökkejä pyöröhirrestä.

– Vuonna 1989 tunturirakentaminen hiipui ja kelon saanti huononi. Metsähallitus alkoi myydä samaan aikaan aihkimäntyjä hirsitalojen rakennusmateriaaliksi. Siinä hoksasin että sehän se on oikea materiaali, joka käy omakotitaloihin ja mökkeihin.

Vaara rakensi kotikonnuille Tervolaan 400 neliön hallin ja ryhtyi töihin. Vuonna 1990 hän hankki vanhat palkkihöylät ja kunnosti ne hirsihöyliksi.

Tervolassa valmistuu kolmisenkymmentä aihkitaloa vuodessa.

– Homma kääntyi kokonaan aihkihirren käyttöön, kelosta luovuttiin kokonaan, hän kertaa yrityksensä historiaa.

Raaka-aine tulee nyt lähisahoilta, joko valmiiksi sahattuna hirtenä tai tukkina.

Viimeisen kymmenen vuoden talonrakentamisen aikana asiakkaiden makutottumukset ovat muuttuneet. Talojen neliömäärä on pienentynyt. Ikkunoiden pinta-ala on puolestaan kasvanut, nyt halutaan katosta lattiaan ulottuvia ikkunapintoja.

– Teemme kaikenlaista, tuotantoon kuuluvat kaikenlaiset talomallit perinteisistä moderneihin, Vaara huomauttaa.

Aihkitaloja tilataan pitkin Suomea. Päämarkkina-alue on eteläisessä Suomessa. Asiakkaat arvostavat hirttä terveellisenä ja kestävänä rakennusmateriaalina.

– Allergikkoja ja herkistyneitä ihmisiä on paljon asiakkaina. Hirressä ei ole liimasaumoja. Nykyisessä liimahirressä ei pitäisi olla päästöjä, mutta silti jotkut asiakkaat sanovat, että he alkavat oirehtia liimahirrestä rakennetussa talossa.

Vaaran Aihkitalojen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 2 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on kymmenen. Matti Vaaran omistajakumppaniksi on tullut oma poika Paavo Vaara.

Yrittäjien tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Isän ja pojan seuraava projekti on jo valmiina näköpiirissä: hirren kuivausta kehitetään mahdollisimman pitkälle ja sitä varten on tilattu erikoiskuivaamo Itävallasta.

– Tavoitteena on kuivata hirsi niin hyvin, ettei se laskeudu enää juuri ollenkaan. 900 neliön hallin rakennustyöt ovat käynnissä. Tammikuun lopulla tulevat lämpökeskus ja kuivaamo, jotka otetaan käyttöön maaliskuussa. Investoimme 1,5 miljoonan euroa, Vaara kertoo.

Hirsitalojen kestävyys ja terveellisyys viehättävät sisäilmaoireista kärsiviä omakotiasujia.

Hirsitaloteollisuudella on tervolalaisyrittäjän mielestä hyvät tulevaisuudennäkymät. Rakennuksen terveellisyys ja hyvä sisäilma ovat yhä useammalle tärkeitä elementtejä.

– Me pysymme massiivihirressä, tämä on meidän juttu. Tekijät vähenevät Suomessa. Hirren kuivaaminen on kaikkein tärkein prosessi. Siksi investoidaan uusiin laitteisiin ja tiloihin, Vaara sanoo.