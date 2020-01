Sami, 32, ja Toni, 30, ottivat haltuun mummon ja papan perustaman firman – aikovat nyt vallata Pohjoismaat: ”Olemme ostaneet kilpailijoita pois”

Jalo&Jalo Oy:ssä on työskennellyt jo kolme sukupolvea. Isä Kari Jalo (kesk.) on siirtynyt sivuun johdosta, veljekset Toni (vas.) ja Sami jatkavat papan perustamaa yritystä.

Nostolavabisnes on siirtynyt turkulaisten Jalojen perheyritykseen kauppa kaupan jälkeen.

Turussa ei varmasti ole tämän ”jalompaa” yritystä, sillä nostolava-autoilla menestykseen nousseen Jalo&Jalo Oy:n puikoissa on kaksi Jalon veljestä, Sami, 32, ja Toni, 30. He nousivat yrityksen johtoon isä Karin jättäydyttyä taka-alalle 40 vuoden jälkeen.

Lisäksi korjaamopäällikkönä toimiva serkkupoika jakaa saman sukunimen, ja kuljettajinakin toimii kaksi serkkua, he tosin eri sukunimillä.

Nykyiset omistajat jatkavat perheyritystä jo kolmannessa sukupolvessa.

– Isovanhempamme Helvi ja Antti Jalo perustivat yrityksen 1972. Pappa oli palokunnassa töissä, ja siellä oli käytössä nostolavoja. Pappa teki palokunnan ohella peltisepän töitä. Niitä oli yhä enemmän ja enemmän, joten hän huomasi, että kannattaa hankkia oma nostolava-auto, veljekset kertovat.

Kari Jalo tuli mukaan perhebisnekseen suoraan armeijan jälkeen 1979.

– Hän laajensi vähitellen toimintaansa muutaman yrityskaupan kautta. Yritys toimi ainoastaan Turussa aina vuoteen 2010 asti.

Yritys omistaa nykyään yli 50 nostolava-autoa.

Nyt Jalo&Jalo Oy on alan ylivoimaisesti suurin toimija Suomessa, ja se osti hiljattain yrityksen Tukholmasta. Jalot työllistävät nykyään noin 70 ihmistä, ja yrityksellä on yli 50 nostolava-autoa ja 120 henkilönostinta.

Sami Jalo hyppäsi mukaan vielä isäänsäkin nuorempana.

– Olen ollut täällä 16-vuotiaasta asti, aluksi opiskeluiden ohessa, sitten kuljettajana seitsemän vuotta ja sen jälkeen eri tehtävissä. Nyt olen tuolla kulmahuoneessa, hän kertoo.

Nuorempi veli Toni tähtäsi ensin täysin eri alalle. Hän kiekkoili koko nuoruutensa TPS:ssä. Liigaotteluita kertyi TPS:n ja HPK:n riveissä reilun 40 ottelun verran, Mestiksessä eri joukkueissa parisen sataa.

– Pelasin tosissani ja kävin kauppakorkeakoulua samaan aikaan. 25-vuotiaana tajusin, ettei minusta tulekaan NHL-tähteä, joten siirryin kokonaan tänne. Siitä tulee nyt kuusi vuotta täyteen.

Sami Jalo työskentelee jatkossa joka toisen viikon Tukholmassa, joka toisen Turussa.

Veljesten visio oli alusta lähtien ottaa ensin Suomi haltuun ja laajentua sen jälkeen maan rajojen yli. He ovat toteuttaneet suunnitelmaa määrätietoisesti koko 2010-luvun.

– Vuonna 2014 ostimme yrityksen Jyväskylästä ja vuonna 2015 Havatorin nostolava-autojen liiketoiminnan, jolloin meille siirtyi pääkaupunkiseudulla reilut 15 konetta ja kuljettajaa. Vuonna 2017 ostimme kokonaan Janneniska Oy:n 30–80 metristen nostolava-autojen liiketoiminnan, Jalot kertovat.

Nykyään yrityksellä on toimipisteet Turun lisäksi Jyväskylässä, Tuusulassa ja Tukholmassa. Lisäksi koneita on Oulussa ja Tampereella. Parhaillaan yrityksen koneita on töissä muun muassa Kemissä, Kittilässä ja Tanskassa.

Jalo&Jalo Oy:llä on Suomessa lähinnä paikallisia, huomattavasti pienemmällä kalustolla toimivia kilpailijoita.

– Olemme ostaneet kilpailijoita pois, veljekset sanovat.

Veljesten työnjako on selkeä. Toni keskittyy Suomessa päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, Sami vetää projekteja ja ulkomaiden liiketoimintaa. Jatkossa hän viettää joka toisen viikon Tukholmassa, sillä yrityksen fokus on nyt vahvasti Ruotsin markkinoissa.

– Ruotsissa alan markkinat ovat alkutekijöissä. Ostimme maan suurimman firman, jolla on kahdeksan konetta. Se on perustettu vain 10 vuotta sitten.

Syy on veljesten mukaan erilainen kulttuuri. Ruotsissa on käytetty nostolava-autojen sijaan kuukulkijoita ja erillistä koria nosturin päässä.

– Suurin työ on siinä, että luomme Ruotsiin kulttuurin ja markkinat. Meidän täytyy tehdä paljon markkinointia ja esitellä koneita. Markkinat ovat kuitenkin laajentuneet koko ajan, ja olemme myyneet sinne monta käytettyä konetta. Kunnon kysyntään menee varmasti vuosi–pari, mutta olemme liikkeellä hyvään aikaan.

Kaupungistuminen toimii Jalo&Jalo Oy:n eduksi, sillä heidän koneensa pystyvät liikuttelemaan ihmisiä ja tavaroita niin sivusuunnassa kuin ylöspäin.

– Koko ajan rakennetaan suurempaa ja ahtaammin, joten meidän koneillemme on käyttöä, Toni Jalo tiivistää.

Perheen kalusto on ollut töissä Turun linnassa. Toni ei enää pidä TPS:n paitaa, mutta sen rintamuksessa on Jalo&Jalon nimi.

Jalot keskittyvät seuraavien vuosien aikana Pohjoismaihin. Ruotsissa on tavoite saada jalansijaa Tukholman ulkopuolella, jonka jälkeen Norja olisi luonnollinen jatkumo.

– Tällä alalla on hyvä vire, eikä taantuma näy. Lisäksi nyt on 5G-buumi päällä, ja teemme Tanskassa ja Suomessa todella paljon 5G-asennuksia. Ruotsissa ne alkavat ensi vuoden puolella.

Turkulaisia työllistää myös paikallinen laivatelakka Meyer, jonka tilauskanta on täynnä vuoteen 2024.

Sukupolvenvaihdos on sujunut Jalo&Jalolla kivuttomasti. Vaikka veljekset johtavat yritystä, isä-Karin panosta tarvitaan edelleen.

– Isällä on pieni prosentti firmasta. Kysymme häneltä edelleen paljon neuvoja, sillä hän tuntee tämän kaupungin.

Jonain päivänä yrityksessä saatetaan nähdä myös neljäs sukupolvi.

– Minulla on viisivuotias poika, joka on ilmoittanut, että hän aikoo jatkaa tätä työtä, Sami Jalo naurahtaa.

Pappa-Jalo on poistunut jo keskuudesta, mutta toinen perustaja Helvi Jalo on saanut todistaa yrityksen kasvua yhdestä nostolava-autosta kansainväliseksi tekijäksi.

– Hän on kauhistellut, millä tohinalla hommat etenevät, veljekset kertovat.

Paljon muutakin on muuttunut viidessä vuosikymmenessä.

– Mummu on kertonut, että joskus aikanaan, kun oli oikein kiire, lankapuhelin nostettiin pois paikaltaan. Nykyään kännykkä on 24/7 päällä, hyvässä ja pahassa, Sami Jalo kertoo.