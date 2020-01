Duunariäijien jatkuvasta piruilusta tuli huikea somehitti – katso tästä oululaisfirman hilpeät videot

Oululainen maansiirtoyritys on kerännyt huikeat seuraajamäärät somessa rosoisilla duunarivideoilla.

Oululaisella omakotityömaalla sataa tihuuttaa. Harmaata päivää piristää kaksi kirkkaisiin työasuihin pukeutunutta miestä, joiden vilkas sananvaihto ja tinkaus raikuvat kauas.

Johtaja Jani Törmi yrittää neuvoa Pappaa päivän urakasta. Pappa kapuaa kaivuriin ja Johtaja seuraa perässä älykännykkä kädessä. Rakennustyömaalla kuvataan tuoreita otoksia Salaojamestareiden sosiaaliseen mediaan.

Pienen oululaisen maanrakennusyrityksen somevideoista on muodostunut yllättäen hittituote. Salaojamestareilla on Facebookissa yli 41 000 tykkääjää. Instagramissa seuraajia on yli 37 000 ja Youtube-videoilla tilaajia yli 5 000.

Katso juttuun upotetuilta Instagram-videoilta Papan ja Johtajan tekemisiä tältä syksyltä!

Johtaja ja pappa ovat varmoja, että suosion salaisuus piilee luonnollisuudessa ja aitoudessa.

– Me olemme videolla juuri sellaisia kuin muutenkin. Emme kirjoita kohtauksia etukäteen. Yritysvideot ovat nykyisin liian fiinejä ja puunattuja. Me teemme aitoa tavaraa, Salaojamestarit Oy:n vuonna 2016 perustanut Törmi sanoo.

Seitsemän työntekijän yrityksen some-päivitykset koostuvat Törmin itse kuvaamista elämänmakuisista videoista, joilla kommentoidaan työnteon arkea. Videoiden tähti on Pappa, eläkkeellä oleva oululaisduunari, jonka suusta tulee tekstiä lähes tauotta.

– Sanat ovat valmiina, ei tarvitse kuin suuta aukaista, niin sieltä ne tulevat ulos. Ei saa turhaa etukäteen ajatella ulostuloa. Ajatellaan sitten jälkeenpäin, Pappa analysoi humoristisesti puhetulvaansa.

Pappa on mielissään suosiosta, mutta ei halua olla julkisuudessa omalla nimellään. Törmi eli Johtaja ja Pappa ovat tutustuneet toisiinsa muutama vuosi sitten töiden kautta.

– Eihän me alunperinkään ryhdytty suunnitelmallisesti tekemään videoita tai yhtään mitään. Ei sellaisesta tulisi mitään. Kaikki on tullut ihan itsestään, Törmi kertoo.

Törmi teki ensimmäiset videot työmaalta vuoden 2018 kesällä, mutta niitä alettiin jakaa Facebookissa vasta vuoden 2019 alussa. Somesuosio kasvoi huimaa vauhtia koko viime vuoden ajan.

Kun Pappa tunkee itsensä kaivuriin, Johtaja on kannoilla kännykkäkamera ojossa.

Salaojamestarit on kasvattanut liikevaihtoaan samaa tahtia somesuosion kanssa. Yrityksen liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin 380 000 euroon. Vuoden 2019 liikevaihdon Törmi arvioi ylittävän miljoonan euron rajan.

– Vaikea sanoa miten julkisuus on vaikuttanut yrityksen tulokseen. Meillä on aina ollut Oulussa niin paljon töitä kun on ehditty tehdä. Tarjouspyyntöjä tulee nykyisin entistä enemmän, Törmi hoksaa yhden julkisuuden vaikutuksen.

Yritystoimintaa on suosion myötä kasvatettu. Oululaisfirman palvelujen myynti on käynnistetty Kuopiossa ja Jyväskylässä. Yrityksen verkkosivuille on myös avattu verkkokauppa, jossa myydään Salaojamestareiden sanonnoilla varustettuja fanituotteita.

Somevideoiden tekeminen on Törmin mielestä ollut varsin näppärää. Kännykkäkamera menee päälle aina kun siltä tuntuu. Kaikkia tallenteita ei julkaista. Pappa saa sanoa mielipiteensä mitä julkaistaan ja mitä ei.

– Hirveästi en ole sensuroinut mitään aiheita pois. Tilinauhaa en julkaise, siinä menee raja, pappa lohkaisee ja nauraa päälle.

Pappa ja Jani Törmi eli Johtaja ovat tutustuneet työn kautta muutama vuosi sitten.

Katsojien palaute on miesten mukaan ollut 99-prosenttisesti positiivista. Alkuaikoina videoissa raikuivat kirosanat tiuhaan tahtiin, mutta niiden käyttöä on sittemmin vähennetty.

– Ei me haluta tahallaan ketään loukata tai kenenkään mieltä pahoittaa. Mutta tällaisia me ollaan. Jos jutut ei miellytä, niin älä katso. Kenenkään ei ole pakko katsoa, Törmi pohtii.