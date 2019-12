Suomen Yrittäjät: Pienissä yrityksissä hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan luottamus ja avoimuus on mikroyrityksissä vahvempaa kuin suuremmissa.

Pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle, koska välit työntekijöiden ja johdon välillä ovat avoimet ja luottamukselliset, linjaa Suomen Yrittäjät. Yrittäjät huomauttaa, että työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan luottamus ja avoimuus on alle kymmenen työntekijän mikroyrityksissä vahvempaa kuin suuremmissa.

Yrittäjäjärjestön mukaan tulos osoittaa, että myös pienille ja työnantajaliittoon järjestäytymättömille yrityksille tulisi sallia mahdollisuus sopia yleissitovasta työehtosopimuksesta poiketen.

Tuoreimman työolobarometrin tulokset perustuvat vuoden 2018 elo-syyskuussa tehtyyn kyselyyn, jossa oli reilu tuhat yksityisellä sektorilla työskentelevää vastaajaa.

Lähes 80 prosenttia työntekijöistä alle kymmenen työntekijän yrityksissä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikalla välitetään tietoja avoimesti. Peräti 88 prosenttia pienyritysten vastaajista koki, että työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset.

Työolobarometrien tulosten mukaan työntekijät kokevat myös tulevansa kohdelluksi tasapuolisesti parhaiten kaikkein pienimmissä yrityksissä.

Valtaosassa yrityksistä alle 10 työntekijää

Suomalaisyrityksistä yli 90 prosentissa on alle kymmenen työntekijää. Työnantajaliittoon kuulumattomia on työnantajista yli puolet eli noin 50 000, ja niissä on keskimäärin viisi työntekijää.

– Työolobarometrin tuoreet tulokset osoittavat jälleen, että pienissä yrityksissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja tieto kulkee. Tämä trendi käy ilmi työolobarometreistä vuodesta toiseen, sanoi asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät on pitkään ajanut mahdollisuutta poiketa työehtosopimuksista myös järjestäytymättömille yrityksille. Järjestön työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan paikallisen sopimisen laajentaminen olisi työllisyysteko.