Suomalainen yrittäjäkaksikko teki odottamattoman siirron – näin alkaa kalabisnes Norjaan!

Suomalainen Sushibar+Wine -ravintolaketju laajenee ensi keväänä Osloon kahdella uudella ravintolalla.Hankkeen takana ovat yrittäjä-ravintoloitsijat Anders Westerholm https://www.is.fi/haku/?query=anders+westerholm ja Matti Sarkkinen https://www.is.fi/haku/?query=matti+sarkkinen , Sushibar+Wine -ketjua kymmenen vuotta pyörittänyt, We Are Group -konsernin perustajakaksikko.Sushibar + Wine on hankkinut Oslosta jo kaksi vuokratilaa, ensimmäinen ydinkeskustasta rautatieaseman viereen vanhaan postirakennukseen. Se aukeaa maaliskuussa.Toukokuussa avataan toinen paikka Majorstuenin alueella tunnetulla ostoskadulla.

Miksi juuri Oslo?

Norjalainen ongelma: liikaa ostereita ja kuningasrapuja





Suomalaista muotoilua mukaan

Miljoonahanke

Westerholm kertoo, että kaupungin valikoituminen oli monipolvinen prosessi. Sitä edelsi päätös, että laajentuminen pitää suunnata Suomen ulkopuolelle.Ensin miehet rajasivat vaihtoehdot nopeasti Pohjolaan. Varteenotettavia vaihtoehtoja olivat Oslon lisäksi Kööpenhamina, Aarhus, Tukholma ja Göteborg.Kätevä logistiikka oli tärkeä peruste, se rajasi Aarhusin ulos.– Käytännössä työ on ollut väsymätöntä kävelyä kohteissa, kaupungin identiteetin ja markkinatilanteen opiskelemista. Kun Osloon laskeutuu, tulee heti vau-tunne: Siellä laitetaan todella rohkeasti kaupunkia kuntoon, Westerholm kiittelee Oslon kaupunkisuunnittelun, liikenteen ja arkkitehtuurin uusia tuulia.Oslo kuten Helsinkikin on Westerholmin mukaan vielä hieman piilotettu helmi. Kööpenhaminan markkina on erittäin kilpailtu ja Tukholma koko Pohjolan metropolina jo taitava oman tarjontansa luomisessa. Göteborgissa ja Malmössä tuntui olevan sisäänlämpiävää otetta.– Sinne eivät tukholmalaisetkaan juuri pääse sisään.– Norjalaisilla ja suomalaisilla ei ole mitään isoveliasetelmia, pikemminkin sukulaissieluisuutta. He pitävät suomalaisia erittäin moderneina.Lisäksi Oslo tarjosi pääsyn lähelle tärkeintä pääraaka-ainetta, lohta, mikä vahvistaa asemaa kotimarkkinassakin.Oslossa on jo paljon aasialaisia ravintoloita, mutta monet ovat ovat ”fancyja” fuusiopaikkoja. Sushibar+Wine on tyylillisesti puhdaslinjaisen pohjoismainen.– He eivät syö sushia buffeteista. Norjalaiset arvostavat luontaisesti mereneläviä, joita on myös todella runsaasti saatavilla. Tällä hetkellä siellä on jopa puhetta ongelmista, kun ostereista ja kuningasravusta on liikaa tarjontaa.– Sushi ei ole pikaruokaa. Meidän mielestämme sen pitää lähtökohtaisesti olla tuoretta ja erinomaisista raaka-aineesta käsityönä valmistettua. Mikään näistä kolmesta ei täyty buffet-ruuassa, jossa myös ruokahävikki kasvaa helposti.Westerholm kiittelee toisaalta Suomen lounasruokailukulttuuria, joka verotuettuna voi hyvin. Norjassa ei ole vastaavaa, vaan lounaille ihmiset syövät yleisesti eväitä. Sushibar + Wine yrittää houkutella myös lounastajia Oslossa, vaikka varsinaisesti onkin iltaravintola.Mukaan yrittäjät ovat saaneet Marimekon ja Artekin, jotka tuovat suomalaista designia ravintolatiloihin. Aalto ja Marimekko ovat molemmat norjalaisten tuntemia, mutta eivät niinkään julkisissa tiloissa.Ruokalistaa tuunataan jonkin verran. Esimerkiksi Suomessa silakkanigiri on ollut todella suosittu, mutta voidaanko se tuoda Norjaan, on vielä pohdinnassa. Norjassa puolestaan mainitut osteri ja kuningasrapu, ovat luontevia ottaa listalle.Norjassa menestystä puoltaisi sekin seikka, että yrittävät ovat panostaneet paljon vastuullisiin raaka-aineisiin. Kalankasvatuksen ja kalastuksen kestävyys puhuttelee teemana paljon Norjassa.Sushibar+Wine on ensimmäinen sushiravintola Suomessa, joka siirtyy käyttämään ainoastaan ASC-sertifioitua lohta. Muut kalat ovat jo WWF:n vihreällä eli suositeltavalla listalla. ASC on ekosertifikaatti viljellylle kalalle, MSC vapaana pyydetylle. Norja tähtää siihen, että kaikki lohi on ASC/MSC-merkittyä viiden vuoden päästä.Westerholm ja Sarkkinen laajentavat bisnestä kokonaan omarahoituksella. Norjassa jo ravintolaliiketoiminnan käyntiin saaminen takuuvuokrineen, laite- ja kalustoinvestointeineen vaatii pääomaa paljon, noin miljoona euroa. Valmisteleva vaihe on niellyt noin 200 000 euroa.Rahoitusta on haettu Nordeasta Finnveran takauksilla ja Business Finland on myöntänyt hankkeelle kansainvälistymistukea.Rahan lisäksi tarvitaan tarkkuutta rekrytointeihin. Esimerkiksi työntekijöiden irtisanoutumisajat ovat Norjassa pitkiä – jopa kolminkertaiset Suomeen verrattuna,jolloin työvoima liikkuu hitaasti. Avausporukka tulee pääosin Suomesta.– Riskejä kansainvälistymisessä riittää, mutta koimme että kymmenen toimintavuoden jälkeen on nyt oikea. Kunnioitamme tätä haastetta valtavasti ja pitkä, rauhallinen valmistelu luo osaltaan turvaverkkoa.Sushibar+Winen tavoitteena on saavuttaa break even eli päästä omilleen jo kuudessa kuukaudessa ja tehdä positiivinen tulos ensimmäisenä toimintavuotena. Tavoitteena on 27 prosentin liikevaihdon vuosikasvu Norjasta.