Jukka Autere jäi eläkkeelle ja tienasi 33 miljoonaa – ”Olemme maksaneet reilusti veroja, kai tässä voi olla vähän ylpeäkin siitä”

Yrittäjä

Jukka Autere jäi eläkkeelle ja tienasi 33 miljoonaa – ”Olemme maksaneet reilusti veroja, kai tässä voi olla vä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mukaan hakebisnekseen





Kauppahetki oli oikea