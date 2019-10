Yrittäjä

Perinteikästä hansikasyritystä uhkasi konkurssi – asiakkaat riensivät pelastajiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Takana kaksi katastrofia





Myytävä tavara jäi käsiin





Yrityksen myynnistä neuvotellaan