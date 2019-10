Yrittäjä

Intialainen it-perhe on juuri sitä, mitä Suomi toivoo – perustivat Nokian raunioilta oman yrityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Töitä voi olla vaikea saada, jos ei osaa suomea





Moni tulee työn perässä Intiasta

Nokia auttoi yrityksen alkuun

Poika ymmärtää jo kolmea kieltä