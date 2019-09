Keskisuuri yritys joutui härskin vedätyksen uhriksi – 440 000 euroa sujahti kielitaidottoman espanjalaissiivoojan tilille

Yrittäjä

Keskisuuri yritys joutui härskin vedätyksen uhriksi – 440 000 euroa sujahti kielitaidottoman espanjalaissiivoo

Pirkanmaalla

toimiva keskisuuri yritys joutui pahemman kerran huijatuksi ulkomaankaupan yhteydessä. Yritys kuvitteli viime vuoden lopulla maksavansa saksalaiselle liikekumppanilleen hieman yli 440 000 euron laskun, mutta pieleen meni.Rahat menivätkin ventovieraalle tilille Espanjaan. Tilinomistajaksi paljastui 28-vuotias espanjalainen nainen, joka toimii siivousalan yrittäjänä.Yrityksen onneksi valtaosa rahoista eli 315 000 euroa saatiin jäädytettyä, joten niiden palautuminen takaisin on mahdollista.– Tätä toivomme, yrityksen toimitusjohtaja kertoo IS:lle.Yrityksen nimeä ei toimitusjohtajan toiveesta tässä jutussa kerrota. Toimitusjohtaja haluaa kuitenkin varoittaa muita yrityksiä lankeamasta samaan ansaan.– Tämä on meille äärimmäisen kiusallinen juttu, joka menee syvälle henkilöihin, toimitusjohtaja perustelee toivettaan.– Yrityksen toiminta ei ole ollut tapauksen vuoksi vaarassa, mutta on tässä unettomia öitä vietetty., kun yritys sai tiedon saksalaisen liikekumppaninsa muuttuneista maksutiedoista. Varoituslamppu ei palanut, vaikka olisi pitänyt.– Huijarit löysivät reiän, mihin raha meni. Opetus on se, että poikkeavat tiedot pitäisi aina tarkistaa muuta kautta kuin uskoa. On pakko myöntää, että me menimme helppoon.Välikappaleena huijarit käyttivät kielitaidotonta siivoojaa. Muita tekijöitä ei saatu petoksesta tilille Pirkanmaan käräjäoikeuteen.– Pääkonnat ovat edelleen vapaana. Espanjan poliisi ei ilmeisesti lähtenyt penkomaan asiaa pidemmälle, ja Suomen poliisin mahdollisuudet olivat asiassa rajalliset, toimitusjohtaja miettii.Tekijöiden pohjatyö oli yksinkertainen: nainen avasi tilin suuressa espanjalaispankissa ja antoi sen jälkeen tiliä koskevat tunnukset ja tilin tiedot ulkopuoliselle henkilölle. Naisen mukaan hänen oli tarkoitus aloittaa siivoustoimintaa kyseisen henkilön kanssa.Tuntemattomaksi jäänyt henkilö erehdytti puolestaan pirkanmaalaista yritystä esiintymällä saksalaisen liikekumppanin nimissä ja ilmoittamalla yritykselle siivoojan tilinumeron. Ja tuolle tilille yritys rahansa hyvässä uskossa siirsi.Nainen kertoi saaneensa keväällä tiedon, jonka mukaan hänen pitäisi nostaa tililtä rahaa. Nainen nostikin itselleen 10 000 euroa. Esitutkinnassa nainen väitti, että hän oli itse joutunut tapauksessa hyväksikäytetyksi.ei pitänyt naisen tarinaa täysin uskottavana. Syitä oli useita: naisella oli jo ennestään toiminimi, jonka kautta hän pyöritti siivoustoimintaa. Mitään todistetta uudesta siivoustyöstä ei myöskään saatu.Epäilyttävää oli myös avatun tilin luovuttaminen henkilölle, jonka nainen oli tuntenut vain vähän aikaa. Nainen väitti myös toimineensa uhkailtuna, mutta tästäkään ei ollut näyttöä.Todisteet paljastivat myös, että pirkanmaalaista yritystä oli yritetty huijata pari, kolme kertaa aikaisemminkin vastaavalla tavalla. Naisen viestittelyssä ulkopuolisen henkilön kanssa oli huijausyrityksiin viittaavia sanamuotoja.– Noilla kerroilla pankkien järjestelmät pelastivat meidät, toimitusjohtaja kertoo.Nainen selvisi teoistaan vuoden ja 11 kuukauden ehdollisella vankeusrangaistuksella. Oikeus katsoi, että jos nainen olisi ollut jutun päätekijä ja lopullinen vahinko olisi ollut 440 000 euron luokkaa, rangaistus olisi ollut ainakin yli kolme vuotta ehdotonta vankeutta. Naisen itsensä rikoksesta saama hyöty ei myöskään ollut suuri.Tuomio on lainvoimainen, sillä siitä ei ole valitettu. Eli pirkanmaalaisen yrityksen on määrä saada takavarikoidut 315 000 euroa takaisin. Naisen maksettavaksi jää siis yhä noin 125 000 euroa.toimitusjohtaja tietää, että kaikkia rahoja tuskin tulee koskaan takaisin. Tapahtuneesta on kuitenkin otettu opiksi.– Olemme tarkentaneet omia toimintamallejamme, ohjeistusta ja kontrollia, toimitusjohtaja kertoo.Toimitusjohtaja kertoo epävirallisena arvauksenaan, että rikolliset hyödynsivät Office 365 -palvelun tietoturva-aukkoja.– Se on kuitenkin selvää, että sähköisessä maailmassa pitää olla varovainen, toimitusjohtaja korostaa.