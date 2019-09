Yrittäjä

Muotiyhtiö Samuji on välttämässä välittömän konkurssin

2.9. 15:14

Samujin joukkorahoituskampanjaan on osallistunut yli 560 rahoittajaa. Kampanjan minimitavoite oli 150 000 euroa, ja kokoon on saatu 155 000 euroa. Summalla saadaan maksettua työeläkemaksurästit, joiden takia Ilmarinen on hakenut yhtiötä konkurssiin.

Muotiyhtiö Samuji näyttää välttävän välittömän konkurssin onnistuneen joukkorahoituskampanjan avulla. Mesenaatti.me-palvelun kautta järjestetty kampanja on saanut kokoon liki 155 000 euroa. Kampanjan minimitavoite oli 150 000 euroa.



Kampanjaan on osallistunut yli 560 rahoittajaa.



Kampanja jatkuu edelleen ja siinä tavoitellaan 400 000 euron keräämistä, jotta syksyn malliston tuotanto voisi jatkua. Rahoituskampanja jatkuu tämän päivän ajan.



Samujille on kertynyt työeläkemaksurästejä noin 150 000 euron edestä, minkä takia työeläkeyhtiö Ilmarinen hakee sitä konkurssiin. Samuji sanoo tehneensä merkittäviä muutoksia liiketoimintaansa ja keskittyvänsä liiketoiminnan parhaiten kasvaviin osiin, eli Helsingin myymälään ja online-myyntiin.