Yrittäjä

12 euron parturilla on jopa 40 asiakasta päivässä – ”Nykyään tienaan paremmin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verohallinto: Pelkästä hinnasta ei pidä vetää johtopäätöksiä

Halpaparturit voivat olla täysin laillisia