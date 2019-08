Yrittäjä

Suomalaisten ”kansallisjuoman”, lonkeron USA:n valloitus jatkuu – talouslehti Forbes tarttui ilmiöön

https://www.is.fi/haku/?query=sakari+manninen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läpimurto onnistumassa





Suomessa alkoholikeskustelun ytimessä jo vuodesta 1952