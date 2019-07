”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle!” – tällainen oli Keihäsmatkat perustanut ja seksikylää Kihniöön suunnitellut yrittäjälegenda

Yrittäjä

järjestämillä Keihäsmatkoilla on yhä legendaarinen maine. Seksimatkoiksikin niitä monet kutsuivat.Keihäsen ja hänen yrityksensä Keihäsmatkojen kulta-aika oli 1960–1970-lukujen taitteessa.Vielä tänäänkin monissa tölleissä muistetaan Keihäsen järjestämiä etelänmatkoja, jotka olivat tavallisille duunareille ensimmäinen mahdollisuus päästä ulkomaille, auringon, meren ja halvan viinan äärelle.Herrat reissasivat ykkösluokassa, mutta köyhä kansa pääsi seuramatkoille: ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle”, mainokset huusivat.kultakausi kesti vain muutaman vuoden. Yritys ajautui uskaliaiden lentokonehankintojensa ja öljykriisin vauhdittamana konkurssiin, kun pankki lopetti luotottamisen.Keihäsen yritys oli markkinahäirikkö, minkä vuosi Matkatoimistoyhdistyksen ja Keihäsen välillä oli jatkuvaa skismaa.Ennen Keihästä vuosittain tehtiin vain noin 20 000 etelänmatkaa, mutta määrä moninkertaistui muutamassa vuodessa. Keihänen sai jopa kolmasosan markkinoista ja hänen matkoilleen osallistui lähes 100 000 matkustajaa parhaina vuosina.Konkurssihetki keväällä 1974 jäi erityisesti 1 800 suomalaiselle muistiin: he jäivät ulkomaille odottelemaan kotiin pääsyä. Työpaikkoja konkurssi vei 200.veteraani Keihänen oli itseoppinut yrittäjä. Bisneksensä kihniöläisen sekatavarakauppiaan poika aloitti 1950-luvulla järjestämällä urheilumatkoja. Myöhemmin Keihäsellä oli autovuokraamo, kunnes hän perusti Matkatoimisto Keihäsmatkat Oy:n.Värikkäät markkinointitempaukset tarvitsivat julkaisualustan, ja sellaisena oli Urpo Lahtisen https://www.is.fi/haku/?query=urpo+lahtisen Hymy-lehti.Lehtikustantaja Lahtinen oli myös Keihäsen liikekumppani. Kaksikko rakennutti muun muassa ensimmäiset laskettelurinteet Nilsiän Tahkovuorelle.Keihäsmatkojen konkurssi ei lannistanut Keihästä. Uusi yritys suunnitteli seksikylää Kihniöön, mutta kiinteistöjen kohtalona oli lopulta pakkohuutokauppa.Konkurssejakin ikävämpiä asioita oli edessä, kun Keihänen tuomittiin veropetoksesta. Tuomion sai myös hänen vaimonsa.lisäksi Keihänen jätti jälkensä elokuviin ja musiikkiin. Irwin Goodman https://www.is.fi/haku/?query=irwin+goodman lauloi Keihäsestä ja Juha Watt Vainion https://www.is.fi/haku/?query=juha+watt+vainion sanoituksissa on viittauksia Keihäsmatkoihin. Timo Koivusalon https://www.is.fi/haku/?query=timo+koivusalon elokuvassa Rentun ruusu on Keihästä esittävä roolihenkilö. Kalevi Kalemaan https://www.is.fi/haku/?query=kalevi+kalemaan kirja Hymyn maa kertoo Urpo Lahtisen elämästä, josta ei voi kertoa ilman Keihästä.Hymy-lehti lennätti Keihäsen junailemalla lukijamatkalla äitejä Mallorcalle. Vuonna 1971 matkalla vihittiin kymmenen kilometrin korkeudessa 15 kihlaparia avioliittoon.Elämään jääneen sanonnan mukaan Lahtinen opetti kansan lukemaan aikakausilehtiä ja Keihänen matkustamaan.päälentoemäntä Pirkko Lönnqvist https://www.is.fi/haku/?query=pirkko+lonnqvist palveli yritystä koko sen toiminnan ajan. Hän kuvailee vuosia mahtaviksi.– Meno oli erilaista kuin muilla yhtiöillä. Hauskaa oli!– Kerran Englannista lähteneen koneen ruuma oli täynnä kaneja, joita Keihänen hankki farmilleen Kihniöön. Matkustamo oli täynnä kutsuvieraita. Siellä vain kilisteltiin koko matka, muistelee päälentoemäntä matkaseurueita.Vieraille tarjottiin lennoilla aina alkupaukut firman piikkiin, ja sen jälkeen matkustajat maksoivat itse juomansa. Keihäsmatkojen suosutuin juoma oli konjakki.Päivä, jolloin Keihäsmatkat joutui konkurssiin, on jäänyt Lönnqvistille lähtemättömästi mieleen.– Olin lähdössä lennolle, kun tuli soitto, että kaikki on nyt ohitse. Se oli draamaa ja monelle itkun paikka.tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori Markku Koski https://www.is.fi/haku/?query=markku+koski liittää Keihäsen tiukasti omaan aikaansa.– Hänenlaisiaan yrittäjiä ei nykyään nouse. Hän oli oman aikansa startup-yrittäjä. Ei mikään propellipää vaan tuli palvelut edellä ja tarjosi köyhälle miehelle ylellisyyttä. Tulot olivat nousseet jo sen verran, että rahvaskin saattoi lähteä matkalle.– Silloin olivat Irwin, Vennamo ja Urpo Lahtinen pinnalla. En usko, että hän pärjäisi tässä ajassa.Keihänen liihottaa taas pitkine kiharoineen ja chinchillaturkkeineen, tosin vain kesäteatterissa, sillä Kalevi Keihäsen elämä päättyi 1995. Hän oli syntynyt 1924.tarina herää henkiin Nastolan Pisarateatterin musiikillisessa komediassa Seiväsmatkat.Tuore käsikirjoitus on useita näytelmiä kirjoittaneen Kari Kitusen https://www.is.fi/haku/?query=kari+kitusen ja Kansallisteatterin näyttelijän Petri Liskin https://www.is.fi/haku/?query=petri+liskin yhteistyötä. Liski vastaa myös näytelmän ohjauksesta.

Miksi juuri Keihäsen tarina?