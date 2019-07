Yrittäjä

Kun Heikki pyysi Sirpaa tanssiin, se oli menoa – nyt pariskunta pyörittää leirintäaluetta Norjan Lapissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pyhätunturi

Heinäkuussa leirintäalueen vieraista suurin osa on suomalaisia.

Talvisin