Yrittäjä

Timo, 33, on rakentanut Osloon jo yli 100 suomalaista luksussaunaa ja kertoo nyt, miten norjalainen saunoo

Norjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauna

Kävin rakentamassa aina yhden saunan kerrallaan. Kun sana levisi, minulla oli yhtäkkiä kolme saunaa jonossa.

Saunamestarin





Uimahalleissa usein lukee, ettei kiukaalle saa heittää vettä.

Parviainen





Suomalainen perusmoraali on, että jos jotain sovitaan, niin se hoidetaan. Norjalaiset arvostavat duunareita, jotka tekevät työnsä sovitusti.

Yrittäjyys