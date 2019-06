Yrittäjä

Suomessa on 11 500 parturi-kampaamoa – katso, kuinka kovaa kilpailu on omalla alueellasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täällä on vähiten asukkaita yhtä parturia kohden

90590 Teknologiakylä (Oulu) 1 20730 Skanssi (Turku) 16,6 06850 Kulloo (Porvoo) 22 00130 Kaartinkaupunki (Helsinki) 34,6 15110 Keski-Lahti (Lahti) 42,6 63250 Rantala (Kuortane) 51,5 00120 Punavuori (Helsinki) 56 80790 Kontioranta-Kontioniemi (Kontiolahti) 58 14810 Pohjoinen (Hämeenlinna) 59 70210 Kuopion Keskussairaala-alue (Kuopio) 59 91560 Kylmälänkylä (Muhos) 62,5 00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) 64,2 90100 Oulu Keskus (Oulu) 70,8 33200 Tampere Keskus Läntinen (Tampere) 71,4 25930 Kasnäs (Kemiönsaari) 77 27670 Mannila (Eura) 81 82180 Huhtilampi (Joensuu) 83 95400 Tornio Keskus (Tornio) 85,1 96200 Sahanperä-Ratantaus (Rovaniemi) 88,8 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski (Tampere) 93 28100 Pori Keskus (Pori) 93,7