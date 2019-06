90-luvun lopussa Lapissa räjähti buumi, josta kasvoi jättimäinen bisnes – 9 miljoonan euron hotellin omistava Ilkka Länkinen kertoo, mitä tuolloin tapahtui

Yrittäjä

90-luvun lopussa Lapissa räjähti buumi, josta kasvoi jättimäinen bisnes – 9 miljoonan euron hotellin omistava

Suomen

Arctic









https://www.is.fi/haku/?query=nadya+hasan

https://www.is.fi/haku/?query=camille+co





Tämän









Matkailu





Kymmenessä





Mökin





Aivan





Santapark