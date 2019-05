Suomalaisgini valittiin maailman parhaaksi, Valvira kielsi tuotteen markkinoinnin – virkamies esittää maarajoitusta Suomelle

Yrittäjä

Suomalaisgini valittiin maailman parhaaksi, Valvira kielsi tuotteen markkinoinnin – virkamies esittää maarajoi

Uhkana pääkonttorin siirtäminen ulkomaille

Valvira: ”Säännöksiä on pakko valvoa”