Lapsena Henri kyhäsi putkipommeja sukutilan sorakuopissa – nyt hän johtaa menestyvää firmaa ja räjähdyksiä katselee koko Suomi

Yrittäjä

Lapsena Henri kyhäsi putkipommeja sukutilan sorakuopissa – nyt hän johtaa menestyvää firmaa ja räjähdyksiä kat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dynamiitti räjähti parin metrin päässä





”Kuin karhu olisi raadellut”

Työtä Duudsoneille ja Cheekille





Ympäristöystävällisempää räjäyttelyä