Yrittäjä

Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrittäjäjärjestö vastustaa kassauudistusta

Verottaja: ”Arvostelussa on keskitytty yksipuolisesti kuluihin ja kustannuksiin”

Uudistus tuskin toteutuu lähitulevaisuudessa