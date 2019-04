Yrittäjä

Tom, 5, pakeni Hizbollahia pommisuojaan – nyt hän johtaa firmaa Helsingissä: ”Olen 20. Voin ottaa riskin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sodan keskeltä tulleelle Suomi oli utopia

Harrastuksesta tuli työ





Maailman päämajassa





Tekemällä opittu

Valmis vaikuttamaan