Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomion

Yrittäjä

Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomio

Noin 50-vuotias yrittäjä tuomittiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Jos kyse olisi ollut tavallisesta oikeudenistunnosta, olisi tuomio ollut 10–11 kuukautta ehdollista. Lisäksi hänet määrättiin kolmen vuoden liiketoimintakieltoon.Yrittäjä syyllistyi laittomuuksiin vuosina 2012–2014. Ohimyynti paljastui, kun verottaja teki yrityksessä verotarkastuksen.Yrittäjällä on ollut kaksi yritystä. Hän myi keskiolutta kassan ohitse ja jätti noin 70 000 euron verot maksamatta.Yrittäjä oli jo hoitanut noin 20 000 euron maksut verohallinnolle, ja oikeus määräsi hänet edelleen maksamaan loput, noin 49 000 euroa verottajalle.Tunnustamisoikeudenkäyntiä koskeva laki on ollut voimassa runsaat neljä vuotta.Ennen oikeudenistuntoa osapuolet pitivät neuvottelun, jossa olivat läsnä syyttäjä, verohallinnon edustaja ja syytetyn avustaja. Kaikki osapuolet suostuivat tunnustamisoikeudenkäyntiin.Tunnustamisoikeudenkäynnissä syytetty myöntää tekonsa ja syyttäjä sitoutuu vaatimaan lievempää tuomiota. Tunnustamisoikeudenkäynti on tavallista istuntoa kevyempi prosessi.Syyttäjän perusteli liiketoimintakieltoa yrittäjän rikollisella menettelyllä, joka ei ollut vähäinen.Käräjäoikeus käsitteli jutun perjantaina.