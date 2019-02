Yrittäjä

Yrittäjä kypsyi mystisiin laskuihin: ”Ei aina selviä, mitä tavaraa tai tilausta lasku koskee”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskun alkuperä on selvitettävä itse

Suomen Yrittäjät: Ei havaittavaa ongelmaa