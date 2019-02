Yrittäjä

Yrittäjä vaati 400 000 euroa sopimuksen rikkomisesta – sai 500 euroa liikennemerkistä

Kaupunki kielsi maanajon

Oikeus: Osapuolten laiminlyönnit vakavia

Yrittäjä vaati rahoja kuolinpesältä, koska maanomistaja kuoli kesken riidan.Riita meni Vantaan käräjäoikeuteen, jossa hanke todettiin amatöörimäiseksi, sillä heti tuoreeltaan selvisi, että alueelle ei edes saanut ajaa maita ja Vantaa keskeytti hankkeen.Oikeusriita kuivui yrittäjän kannalta. Hän sai lopulta vain 500 euroa pystyttämästään liikennemerkistä ja mainoskyltistä. Yrittäjälle tuli noin 72 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.Myös Helsingin hovioikeus sai riidan eteensä, mutta se ei antanut jatkokäsittelylupaa.Tapausta tutki poliisikin, mutta se päättyi, kun maanomistaja kuoli. Maanomistaja vastusti kannetta, koska hänen mukaansa mitään urakkasopimusta ei ollut edes tehty.Tapaukseen liittyy erikoisia yksityiskohtia. Sopimusta laadittiin ja allekirjoitettiin useissa paikoissa. Urakkasopimus tehtiin yrittäjän mukaan syksyllä 2014 Vaaralan Shellillä Vantaalla. Osa sopimusta allekirjoitettiin Valkoisenlähteentien bussipysäkillä Vantaalla.Urakka koski neljän hehtaarin aluetta Bisajärventien varressa. Alueelle piti ajattaa täytemaata 1–2 metrin paksuudelta. Tontilta piti myös myydä maata ja murskata kalliota noin 3 000 autokuormallista, ja voitto oli tarkoitus yrittäjän mukaan tasata.Viikko sopimuksen tekemisestä maanomistaja katkaisi tieyhteyden tontille ja asensi puomin, koska kaupunki kielsi maanajon, vaikka osapuolten sopimuksen mukaan kaiken piti olla kunnossa.Yrittäjän mukaan maanomistaja rikkoi sopimuksen, hän teki reklamaation ja vaati yli 370 000 euron korvauksia.Kuolinpesä kiisti kaikki vaatimukset. Pesän näkemys oli, ettei mitään sopimusta ollut tehty ja maanomistaja oli vain luvannut, että urakoitsija saisi tuoda muutaman kuorman maata alueelle.Urakoitsijan näkemys oli, että maanomistaja oli hankkinut luvan maitten ajamiseksi alueelle. Pesän osakkaat muistuttivat, että toiminta edellyttää ympäristölupaa, eikä sellaista ollut kukaan hakenut ja asia pitäisi olla selvä myös ammattimaiselle maansiirtoyrittäjälle.Kuolinpesä piti yrittäjän tekemää reklamaatiota myöhästyneenä, sillä se oli annettu 2,5 vuotta väitetyn sopimusrikkomuksen jälkeen.Yrittäjä vaati pesältä korvauksia myös hankkimistaan koneista. Pesän mielestä hankinnat eivät voineet olla pesän aiheuttamia, varsinkaan kun yrittäjä ei esittänyt edes kuitteja.Pesä totesikin, että yrittäjä on itse myötävaikuttanut aiheutuneisiin vahinkoihin ja piti taloudellisia menetyksiä teoreettisina.Yrittäjä käytti asiantuntijana henkilöä, jonka väitti osallistuneen kymmeniin ympäristölupaprosesseihin.Oikeus kuuli asiantuntijaa ja selvisi, että hän oli ollut yhdessä maanrakennusta koskevassa valitusasiassa mukana. Hän ei täyttänyt asiantuntijalle asetettua vaatimustasoa eikä hänen lausuntonsa täyttänyt edes vähimmäisvaatimustasoa, minkä vuoksi oikeus jätti lausunnon huomioimatta.Urakoitsijan ja maanomistajan allekirjoittama sopimus oli esillä oikeudessa. Oikeuden saamasta selvityksestä kävi ilmi, ettei kumpikaan osapuoli ollut maanrakennuksen ammattilainen eikä ainakaan ”erityisen asiantunteva”, oikeus totesi.Oikeus muistutti, että 10 000 kuorman ajo olisi edellyttänyt kymmentä kuormaa jokaisena työpäivänä viiden vuoden aikana. Määrä oli poikkeuksellisen suuri, ja siihen alueen asukkaat puuttuivat heti. Vantaan ympäristövirasto vaati maanajon lopettamista saman tien.Kumpikaan sopimusosapuoli ei noudattanut huolellisuutta sopimusta tehdessään. Laiminlyönnit olivat oikeuden mielestä vakavia ja molemminpuolisia.Yrittäjän tekemää reklamaatiota oikeus piti vajavaisena ja vahingonkorvausvaatimusta puutteellisena.Yrittäjä ei pystynyt oikeuden mukaan näyttämään tulonmenetyksiään. Laskelmat perustuivat maksimaaliseen liiketoimintaan, jossa yrittäjä siirsi liiketoiminnan riskin kuolinpesälle.Kun yritys ei pystynyt osoittamaan toteutumatta jäänyttä liiketoimintaansa, oikeus hylkäsi kanteen ja yrityksen vaatimukset.Yrittäjä oli asentanut maanajon vuoksi tielle liikennemerkin ja ehti markkinoida hanketta. Oikeus päätti, että pesän on maksettava liikennemerkin pystyttämisestä ja markkinoinnista 500 euroa ja 250 euroa oikeuskuluista.Yrittäjän on maksettava kuolinpesän lähes 29 000 euron oikeuskulut. Oikeuskuluja yritys joutuu maksamaan 72 000 euroa.Vantaan käräjöiden viime vuoden lokakuussa antama ratkaisu eteni vielä Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa. Ratkaisu on viime viikolta. Siihen on edelleen mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.