Nyt puhuu laktoosittoman karjalanpiirakan estänyt viranomainen: ”Tässä suojellaan kahta asiaa...”

Yrittäjät itse ovat ottaneet yhteyttä, että voisitteko valvoa paremmin kalakukon nimisuojaa.

Aito kalakukko harvinaisuus





Paineen alla

Laktoosiasia suomalaisille tärkeä