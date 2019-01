Yrittäjä

EU kieltää muoviset kertakäyttömukit – synnyttää miljoonabisneksen Kotkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvu on nopeaa





Puupohjainen ratkaisu on sellainen, josta kukaan tuskin löytää mitään negatiivista.

Ekologisempaa, mutta kalliimpaa





Hinnat laskevat, kun koko ala lähtee mukaan