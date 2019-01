Yrittäjä

Kaj Pelamo loi viinakorkin – nyt keksijä yrittää niskalenkkiä maailman muovisaasteesta pahvin avulla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Muovikorkki olisi huijaamista





Pitkiä päiviä ja unettomia öitä