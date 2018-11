Timo Akselin opiskeli insinööriksi vaikeina lamavuosina – syntyi bisnesidea, josta Akselin kuittasi nyt lähes 16 miljoonaa euroa

Yrittäjä

Timo Akselin opiskeli insinööriksi vaikeina lamavuosina – syntyi bisnesidea, josta Akselin kuittasi nyt lähes

Erikoisuutena voisi mainita sen, että keskisuomalainen yritys tekee jäänmurtajien uusintoja. Olemme modernisoineet Ruotsin jäänmurtajat ja Suomesta Urhon.

Nyt en tee oikeastaan mitään muuta kuin katselen uusia sopivia yrityksiä ostettavaksi. Tulevaisuus riippuu siitä, miten seuraavat siirrot onnistuu.