Grilliyrittäjä Riikka, 30, uskoo nauruun ja huumoriin: ”Vaikka miten olisi v-käyrä korkealla, töissä se ei tunnu”

Yrittäjä

Grilliyrittäjä Riikka, 30, uskoo nauruun ja huumoriin: ”Vaikka miten olisi v-käyrä korkealla, töissä se ei tun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalliit oppirahat

Kaikenlaista ihmiskohtaloa

Asiakaspalvelutyö istuu hyvin