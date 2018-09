Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

Yrittäjä

Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmien alkuperä selville

Huono työympäristö nostaa esiin työntekijän huonot puolet

Kaksi neuvoa