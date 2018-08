Yrittäjä

Yrittäjillä kävi tuuri: tuli kunnon talvi ja kunnon kesä – yksi asia kuitenkin harmittaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heinäkuun helteiden varjopuoli





Kotiinpaluun tuntua





Päivän pituinen loma