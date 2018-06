Yrittäjä

Yrittäjät ilman y-tunnusta: Anssi, 52, hoitaa metsää ja Anne, 48, keskittyy mindfulnessiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kevytyrittäjyyttä säiden armoilla

Byrokratiaa joutuu aina vähän jännittämään.

Lakimuutos rohkaisi aloittamaan





Ilman lakimuutosta en olisi uskaltanut lähteä kokeilemaan kevytyrittäjyyttä.