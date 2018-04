Yrittäjä

Paluuta tekevä Uber kosiskelee nyt suomalaisia taksikuskeja – osa närkästyi yhteydenotosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kilpailu lienee vain hyväksi”

”Moni taksiluvan haltija jo rekisteröitynyt”





Trafi: Ei kantaa Uberin aiempaan toimintaan