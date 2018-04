Yrittäjä

Pk-yrittäjä: Työntekijä pitää voida irtisanoa, jos ongelmat kaatuvat työkavereiden niskaan

Yrittäjä: ”Jo yhden ihmisen työpanos vaikuttaa kannattavuuteen”

Jos työntekijän panos ei ole toimiva, työsuhde pitää olla mahdollista irtisanoa.

Palkkaaminen on monivuotinen investointi

Ongelmat kasaantuvat työkavereiden pöydille

Suomessa ehkä liikaa paapotaan ja katsotaan ongelmaa läpi sormien. Työkaverit joutuvat paikkaamaan tilannetta.

Syrjivin perustein ei irtisanota jatkossakaan